Fostul edil, considerat unul dintre cei mai longevivi și respectați primari din județ, urma să împlinească 79 de ani pe 10 martie 2026.

Un lider local cu o carieră de peste 30 de ani

Aurel Bondrescu a fost o figură centrală în viața administrativă a comunei Dobrun. Cariera sa politică a început în iulie 1994, imediat după ce satul Dobrun s-a desprins de comuna Osica de Jos și a devenit unitate administrativă de sine stătătoare.

În 1996, Bondrescu a câștigat primul său mandat complet de primar, iar de atunci a reușit performanța rar întâlnită de a fi reales de șapte ori consecutiv, semn al încrederii constante pe care comunitatea i-a acordat-o.

A rămas în fruntea Primăriei Dobrun până în octombrie 2024, acumulând opt mandate și devenind unul dintre cei mai vechi membri ai PSD din județ, activând încă din perioada PDSR.

Anunțul decesului, făcut de fiul său

Vestea morții sale a fost transmisă public chiar de fiul său, Cristian Bondrescu, actualul primar al comunei Dobrun, care i-a urmat în funcție după retragerea din 2024.

Mesajul său, încărcat de durere, a fost scurt și emoționant: „Dumnezeu să te odihnească în pace, tată!”, a scris Cristian Bondrescu pe pagina sa de socializare, alături de o fotografie de doliu.

Comunitatea locală, colegii de partid și numeroși foști colaboratori au transmis mesaje de condoleanțe, subliniind rolul important pe care Aurel Bondrescu l-a avut în dezvoltarea comunei.

Ctitor al ansamblului „Dobruneaca” și promotor al tradițiilor locale

Pe lângă proiectele de infrastructură și modernizare, fostul edil a fost cunoscut pentru implicarea sa în păstrarea și promovarea tradițiilor populare.

În anul 2000, el a reînființat Ansamblul Folcloric „Dobruneaca”, un proiect cultural care a dus numele comunei Dobrun la festivaluri naționale și internaționale. Sub coordonarea sa, ansamblul a devenit un simbol al identității locale și un motiv de mândrie pentru locuitori.

Programul funeraliilor: comunitatea își ia rămas-bun

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu fostului primar o pot face la finalul acestei săptămâni.

Trupul neînsuflețit va fi depus vineri, 26 decembrie, de la ora 12:00, la Sala de Sport Dobrun, aflată lângă sediul Primăriei. Sicriul va rămâne acolo până sâmbătă, 27 decembrie, ora 12:00, pentru ca toți cei care l-au cunoscut să își poată lua rămas-bun.

Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, după ora prânzului, la biserica Parohiei „Sfântul Nicolae” din satul Dobrun. Înhumarea se va face în cimitirul lăcașului de cult, acolo unde Aurel Bondrescu își va găsi odihna veșnică.

