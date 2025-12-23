În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 01:30, ompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Ploiești au fost solicitați să intervină pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs în parcărea supraterană a unui centru comercial din centrul municipiului Ploiești.

La fața locului au fost mobilizate 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție la înălțime și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la parterul parcării, la un autoturism parcat, cu degajări mari de fum. Concomitent cu acțiunea de stingere, pompierii au acționat pentru evacuarea fumului acumulat în acel spațiu. Din fericire, nu au existat victime și nici alte autoturisme afectate de incendiu.

Incendiul a pornit, cel mai probabil, de la o candelă lăsată nesupravegheată, a transmis ISU Prahova. Totul după ce în parcare au fost lăsate mai multe candele aprinse pentru tânîrul decedat anul trecut.