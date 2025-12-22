Mesajul postat este un fragment dintr-un interviu al unui diplomat rus, care acuză țara noastră că programează, de fapt, o confruntare pe termen lung cu Moscova.

Diplomat rus: „România programează o confruntare cu Rusia!”

Întrebat despre războiul hibrid purtat de Rusia împotriva Europei, menționat în Strategia Națională de Apărare a României, demnitarul a răspuns tranșant. Acesta a declarat:

"În realitate, amenințarea la adresa securității naționale a României nu este Rusia, așa cum se afirmă în documentul menționat, ci urmarea de către București a unui curs agresiv și aventurist al UE și NATO, ale căror conduceri, la rândul lor, sunt dispuse, de dragul propriilor interese egoiste, să aducă lumea în pragul celui de-al Treilea Război Mondial."

În plus, diplomatul rus a adăugat că decidenții din Occident nu conștientizează ce ar însemna ca o astfel de perspectivă sumbră să devină realitate.