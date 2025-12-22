Vestea a fost împărtășită de familia sa, care a precizat că artistul a murit luni, 22 decembrie, la spital, în urma unei scurte suferințe.

„Cu o imensă tristețe anunțăm decesul iubitului nostru Chris. S-a stins din viață liniștit, la spital, în cursul zilei de astăzi, după o scurtă perioadă de boală, fiind înconjurat de familia sa”, se arată într-un comunicat transmis în numele soției și al celor doi copii ai săi.

Artistul britanic fusese diagnosticat cu cancer pancreatic și a suferit o intervenție chirurgicală de extirpare a pancreasului în 2001, iar în 2016 a suferit un accident vascular cerebral.

Chris Rea a cunoscut succesul la sfârșitul anilor ’70 și în anii ’80, cu piese precum Fool (If You Think It’s Over), Let’s Dance și The Road to Hell.

De la lansarea sa în 1986, Chris Rea a devenit o prezență simbolică a sezonului rece datorită hitului „Driving Home for Christmas”. Conform site-ului oficial al artistului, melodia surprinde povestea plină de emoție a unui călător obosit care se îndreaptă spre casă, oferind un amestec de căldură, umor și spirit festiv care și-a păstrat farmecul neschimbat de-a lungul deceniilor. Popularitatea piesei a rămas constantă, aceasta revenind periodic în clasamentele muzicale în fiecare lună decembrie, reușind chiar și anul acesta să ocupe locul 30 în topul celor mai ascultate melodii de Crăciun.