Acesta recunoaște oficial existența unui handicap care limitează semnificativ autonomia unei persoane și oferă acces la facilități sociale, medicale și financiare.

Pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav, legislația prevede și posibilitatea acordării dreptului la însoțitor, destinat celor care nu se pot descurca singuri în activitățile zilnice.

Ce înseamnă certificatul de handicap cu însoțitor

Dreptul la însoțitor se acordă persoanelor cu handicap grav, care au nevoie de sprijin permanent pentru deplasare, igienă personală, alimentație sau administrarea tratamentului medical. Beneficiarii pot opta fie pentru indemnizația lunară de însoțitor, fie pentru angajarea unui asistent personal, plătit conform legislației în vigoare.

Acest sprijin este esențial pentru persoanele lipsite de autonomie și reprezintă o măsură de protecție socială menită să le asigure un trai cât mai demn.

Procedura de obținere a certificatului cu însoțitor

Pentru a beneficia de acest drept, persoana interesată sau reprezentantul legal trebuie să parcurgă mai multe etape:

depunerea unei cereri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județul de domiciliu, însoțită de documente medicale și acte justificative;

evaluarea realizată de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap, care analizează nu doar diagnosticul, ci și gradul de afectare a funcțiilor vitale și capacitatea de autoîngrijire;

decizia Comisiei de Evaluare, care stabilește gradul de handicap și necesitatea unui însoțitor permanent.

Afecțiunile care pot justifica acordarea unui însoțitor în 2025

Legislația nu prevede o listă strictă de boli, însă criteriile medico-psihosociale în vigoare clasifică dizabilitățile în mai multe categorii. Dacă acestea produc limitări severe, pot conduce la încadrarea în grad de handicap grav, cu drept la însoțitor.

Handicap fizic

Afectări motorii majore, precum paralizii, amputări sau boli neurodegenerative avansate (scleroză multiplă, boala Parkinson în stadii severe), care împiedică deplasarea și autonomia personală.

Handicap senzorial

Deficiențe de vedere extrem de grave (cecitate totală sau aproape totală), deficiențe auditive severe sau surdocecitate, care limitează comunicarea și orientarea.

Handicap mintal și psihic

Tulburări cognitive profunde, autism sever, sindrom Down sau afecțiuni psihice majore care afectează adaptarea socială și capacitatea de viață independentă.

Handicap somatic

Boli cronice grave care afectează funcțiile interne ale organismului, precum insuficiența cardiacă sau respiratorie severă, boli metabolice invalidante sau afecțiuni neurologice complexe.

HIV/SIDA și boli rare

Persoanele cu forme severe de infecție HIV sau cu boli rare cu impact major asupra funcționării zilnice pot fi încadrate în grad de handicap grav, dacă autonomia este sever afectată.

Specialiștii subliniază că diagnosticul medical, în sine, nu garantează automat acordarea certificatului cu însoțitor. Decizia se bazează pe evaluarea funcțională, pe gradul real de dependență și pe nevoia constantă de sprijin.

Certificatul de handicap cu însoțitor reprezintă una dintre cele mai importante forme de ajutor pentru persoanele cu dizabilități grave din România. Prin acest mecanism, statul oferă sprijin celor care nu se pot descurca singuri, iar evaluarea riguroasă asigură acordarea drepturilor în funcție de nevoile reale ale fiecărui caz.