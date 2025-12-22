Mai mult, Nicușor Dan va ajunge din ce în ce mai izolat, pentru că Ilie Bolojan a reușit să își subordoneze serviciile din timp, încă de când era președinte interimar, a mai spus Marius Tucă.

Marius Tucă: Răspunsul la întrebarea „Cine este varful soroșismului” sau „cel care ține Romania anti-americană este Ilie Bolojan.

Deci Ilie Bolojan, apropo și de războiul dintre palate, Ilie Bolojan a reușit cât timp a fost la Cotroceni, a reușit un lucru extraordinar: să-și subordoneze sau să-și aducă aproape serviciile. Scandalul din justitie pleacă și este susținut de Ilie Bolojan.

În bătălia dintre cele două palate Bolojan este cel care conduce ostilitățile, nu-l văd bine pe Nicusor, va fi din ce în ce mai izolat.

Anca Alexandrescu: Cine e în spatele lui Bolojan?

Marius Tucă: Tocmai spuneam, reteaua Soros. Este Ursula.

Anca Alexandrescu, față în față cu Marius Tucă. Intrarea în cursa electorală este experiența vieții mele – VIDEO