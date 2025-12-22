Florin Mitroi își anunțase joi demisia, invocând obstacole administrative și lipsa implicării unor factori decizionali, care îl împiedicau să realizeze obiectivele propuse pentru constănțeni. El subliniase de la preluarea mandatului că va pleca dacă se simte îngrădit în realizarea „lucrurilor mărețe”.

„Astăzi am decis să renunț la demisie din două motive, pentru constănțeni, pentru liniștea județului și pentru a duce proiectele mai departe. Dar, nu în ultimul rând, dacă ați observat în declarația mea de presă, motivul plecării mele a fost pentru că mă simt îngrădit, lucru pe care l-am spus de la început, când am ajuns să preiau Consiliul Județean, că atunci când voi simți că nu pot face lucruri mărețe pentru constănțeni, voi pleca”, a declarat Mitroi, înaintea începerii unei ședințe extraordinare a CJ Constanța.



​Mitroi a enumerat priorități precum Sala Polivalentă, Stadionul „Hagi” – cu CJ ca acționar pentru cofinanțare –, autostrada Techirghiol – Mangalia, Spitalul „Mama și Copilul” – mutat pe altă axă de finanțare – și un pod de 12 km spre Ovidiu și Hârșova, ca soluție interimară pentru drumul expres Constanța – Tulcea. Premierul Bolojan, ajuns la Constanța la finele săptămânii trecute în contextul demisiilor din PNL județean, a oferit garanții directe pentru aceste investiții.

„Astăzi, județul Constanța are garanția că se va face Sala Polivalentă, Stadionul \"Hagi\" unde vom intra și noi acționari, Consiliul Județean, pentru cofinanțare, autostrada Techirghiol - Mangalia, se va finaliza Spitalul \"Mama și Copilul\" pentru că el va pleca de pe o axă, va trece pe o altă axă. Căutăm finanțare urgentă pentru podul care traversează de la autostradă spre Ovidiu, Hârșova și așa mai departe. De ce? Pentru că se rupe din drumul expres Constanța - Tulcea pentru că nu există finanțare la momentul ăsta. De ce? În zona Babadag trebuie să se facă un tunel care înseamnă foarte mulți bani și se modifică proiectul. Dar până atunci vom face acest pod de 12 kilometri. Pentru tot ce v-am spus eu avem garanția noi, constănțenii, întâlnindu-mă cu premierul Ilie Bolojan, ne-a asigurat că toate lucrurile astea se vor rezolva pentru județul Constanța”, a mai spus președintele CJ.

Decizia vine după demisia liderului PNL Constanța, Bogdan Huțucă, și vizita lui Bolojan, care a recunoscut probleme administrative și politice în filială. Rămânerea lui Mitroi asigură stabilitate la CJ, permițând continuarea proiectelor pentru dezvoltarea județului.