„Așteptarea a luat sfârșit! Mâine, la ora 11.00, se va circula pe segmentul de autostradă dintre Focșani Nord și Adjud Nord”, a transmis șeful CNAIR.

Segmentul de autostradă dintre Focșani Nord și Adjud Nord va fi deschis traficului mâine, la ora 11.00, a anunțat șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Tronsonul face parte din Autostrada A7 Moldovei și reprezintă un lot și jumătate din traseul Focșani – Bacău.

După deschidere, lungimea totală a Autostrăzii Moldovei dată în trafic va ajunge la 196 km, de la Ploiești (Dumbrava) până la Adjud Nord.

Prin conexiunea cu A3, șoferii vor putea parcurge aproximativ 240 km de autostradă până la București. Deschiderea va reduce drastic timpii de deplasare și va stimula economia regiunii Moldovei.

Restul de circa 125 km până la Pașcani ar urma să fie finalizat anul viitor, în trei etape. Lucrările la A7 au început în primăvara lui 2022, iar tronsonul Buzău – Adjud s-a încheiat în puțin peste doi ani și jumătate.

Proiectul, finanțat prin PNRR, trebuie finalizat până în august 2026, cu stadiu avansat spre Bacău și Pașcani.