Atmosferă tensionată luni dimineață în fața Ministerului Finanțelor, unde zeci de angajați ai ELCEN au ieșit la protest după ce, spun ei, salariile le-au fost reduse în urmă cu două luni. Oamenii afirmă că nu mai reușesc să facă față scumpirilor și că situația financiară a devenit insuportabilă.