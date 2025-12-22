Acuzații grave la protestul fermierilor: „Guvernul ne ignoră”. Anca Alexandrescu, alături de fermieri la manifestația din Piața Victoriei
Anca Alexandrescu a ajuns în mijlocul fermierilor nemulțumiți de măsurile Guvernului. Aceștia sunt sătui de taxe, impozite și invazia de importuri care ar urma să apară din America de Sud. Aceștia au transmis că au ajuns în pragul disperării și că Nicușor Dan a mințit atunci când a spus că s-a consultat cu liderii fermierilor, iar aceștia ar fi fost de acord cu importurile de pe continentul american.