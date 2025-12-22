Consultantul politic spune că dovezile aduse de Ciprian Ciucu sunt cu siguranță adevărate și arată că Nicușor Dan a mințit cu privire la datoriile de la buget.

„A venit în campania împotriva lui Firea atunci cu ideea că-i jale la primărie. A fost ales primar, l-au ales oamenii primar. Primul lucru a spus, dom'le, e tragedie, e jale ce e în finanțele Primăriei, voi face eforturi ca lucrurile să fie perfecte. A făcut efortul cinci ani de zile, a venit Ciucu și aflăm că este mai jale decât era la început.

Ciucu s-a întâlnit cu ei ca să-i pună să pună banii. Ciucu s-a dus la ei să-i pună banii în buget ca să poată să rezolve treburile Bucureștiului.

A mințit Nicușor Dan, e sunt un fățarnic.

Este fățarnic și minte. Evident că Ciucu știe despre ce este vorba, că este cu hârtiile în față și dacă n-ar fi așa, ar fi ieșit imediat echipa lui Nicușor de la Cotroceni, că acum s-a dus la Cotroceni și ar fi arătat că cifrele sunt altfel.”, a declarat Miron Mitrea.