”Bucureștiul arată puțin mai bine decât ni se pare nouă că arată”, spunea Nicușor Dan.

Fostul primar al Capitalei este însă contrazis de actualul edil care a dezvăluit că ”avem două găuri structurale majore care ne duc în pragul falimentului dacă nu vom face ceva. Bucureștiul a pierdut bani și anul trecut, și anul acesta”.

Ciprian Ciucu s-a întâlnit în taină cu Ilie Bolojan și Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe. Discuțiile au avut loc cu ușile închise. În prealabil, prima conferință în calitate de primar general al Capitalei susținută de Ciprian Ciucu a creat adevărate tensiuni. După ani la rândul în care Nicușor Dan s-a lăudat că a preluat primăria cu datorii uriașe pe care le-a achitat, Ciucu îl contrazice.

”La sfârșitul anului trecut am stins, am închis datoriile curente ale Primăriei Capitalei, deci am început anul 2023 fără datorii curente. (...) Avem o îmbunătățire pe transportul public”, a declarat Nicușor Dan.

În schimb, Ciprian Ciucu a dezvluit că ”peste 1,38 de miliarde, astăzi, datoria pe care STB o are la ANAF. Deci, din punctul meu de vedere, cu această datorie, dacă noi nu plătim la timp acele eșalonări pe care le-a gândit fostul primar general, aproape această societate este în faliment”.

Potrivit unei simulări prezentate de primar, necesarul minim pentru funcționare și plata datoriilor Primăriei Capitalei se ridică în 2026 la aproximativ peste 8 miliarde de lei.

”În momentul de față, cred că mai avem 2-3 milioane în buget. Deci datorii de miliarde, 2 milioane de lei în buget pentru Primăria Capitalei la sfârșit de an... așa ceva este de neimaginat”, a mai afirmat edilul.

Nu sunt însă, primele declarații de acest fel făcute de Ciprian Ciucu. Și în timpul campaniei electorale pentru Primăria Capitalei a semnalat nereguli uriașe ascunse de actualul președinte.

”Este o campanie în care domnul Dan este un actor foarte prezent. Un primar, cum este primarul general, ar avea nevoie mai degrabă de premier decât de președinte. Președintele având, de altfel, o funcție mai degrabă reprezentativă într-o mare măsură, iar premierul mult mai executivă”, a transmis actualul edil al Capitalei.