În primul rând, Crăciunița are nevoie de multă lumină, dar nu de soare direct. Locul ideal este lângă o fereastră luminoasă, orientată spre est sau vest, unde planta primește lumină naturală filtrată. Razele directe ale soarelui pot arde frunzele delicate, în timp ce lipsa luminii duce la pierderea culorii intense și la căderea frunzelor. Un pervaz luminos, dar protejat de perdele subțiri, este adesea alegerea perfectă.

Temperatura este un alt factor extrem de important. Crăciunița se simte cel mai bine la temperaturi cuprinse între 18 și 22 de grade Celsius. Este esențial să fie ferită de curenți de aer rece, de uși deschise frecvent sau de ferestre lăsate întredeschise iarna. De asemenea, nu este recomandat să fie amplasată lângă surse directe de căldură, cum ar fi caloriferele, sobele sau șemineele, deoarece aerul uscat și fierbinte îi poate afecta grav aspectul.

Umiditatea aerului contribuie și ea la frumusețea crăciuniței. Fiind o plantă originară din zonele tropicale, preferă un aer ușor umed. Un loc în care aerul nu este excesiv de uscat, sau pulverizarea periodică a apei în jurul plantei (nu direct pe frunze colorate), ajută la menținerea prospețimii. Totuși, trebuie evitat excesul de apă la nivelul rădăcinilor, deoarece poate provoca putrezirea acestora.

Un alt aspect important este stabilitatea mediului. Crăciuniței nu îi plac schimbările bruște de loc. Mutarea frecventă dintr-o cameră în alta sau schimbările rapide de temperatură și lumină pot duce la stres, manifestat prin căderea frunzelor. De aceea, odată ales locul potrivit, este bine ca planta să rămână acolo.

În concluzie, locul ideal pentru crăciuniță este unul luminos, cald, ferit de curenți de aer și de surse directe de căldură, cu o umiditate moderată și un mediu stabil. Respectând aceste condiții simple, crăciunița va rămâne o prezență elegantă și plină de culoare, înfrumusețând casa nu doar de Crăciun, ci mult timp după aceea, potrivit sursei.