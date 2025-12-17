Cunoscută sub mai multe denumiri – Floarea Crăciunului, Steaua Crăciunului sau Crăciunița – această plantă spectaculoasă își schimbă culoarea frunzelor în apropierea sărbătorilor de iarnă, devenind roșu intens sau bordo. Tocmai acest aspect o transformă într-o alegere preferată pentru decorarea meselor festive și a vitrinelor. Dincolo de frumusețea ei, Crăciunița ascunde însă un pericol mai puțin cunoscut.

Specialiștii avertizează că planta este toxică și necesită prudență, mai ales în gospodăriile cu copii mici sau animale de companie. Sucul lăptos eliberat atunci când frunzele sau lăstarii sunt rupți poate provoca iritații puternice ale pielii și mucoaselor. Contactul cu ochii sau ingestia accidentală pot duce la probleme digestive sau reacții severe. De aceea, este recomandat ca, după manipularea plantei, mâinile să fie spălate temeinic, iar ghivecele să fie amplasate în locuri inaccesibile celor mici.

Un alt element des întâlnit în aranjamentele de iarnă este cetina. De cele mai multe ori este vorba despre brad sau molid, însă unele decorațiuni conțin cetină de tisă, un arbore protejat, dar extrem de periculos. Tisa are un aspect elegant, cu ace fine, neînțepătoare și un verde închis atrăgător, motiv pentru care este adesea preferată de florari.

Toxicitatea tisei este însă extremă. Consumul accidental al acelor sau al mugurilor poate fi fatal, iar medicina nu dispune în prezent de un antidot eficient. De-a lungul timpului, au existat cazuri dramatice în care tisa a fost confundată cu bradul, iar din acele sale s-au preparat produse ce s-au dovedit a fi adevărate otrăvuri. Prezența tisei în aranjamentele de Crăciun impune o atenție sporită, mai ales în locuințele unde există copii sau animale.

Vâscul, simbol al norocului, iubirii și armoniei, este o altă plantă cu dublu rol. Considerat magic și purtător de energii pozitive, vâscul este agățat tradițional deasupra ușii în noaptea de Anul Nou. Din punct de vedere biologic, este o plantă parazită, care trăiește pe alți arbori și se hrănește cu seva acestora.

Anumite părți ale vâscului, în special semințele, sunt toxice și pot provoca intoxicații dacă sunt ingerate. Frunzele, în schimb, sunt folosite în fitoterapie, dar doar în doze atent controlate și în condiții bine stabilite. Fără cunoașterea exactă a concentrațiilor și a modului corect de utilizare, vâscul poate deveni periculos.

Aranjamentele de Crăciun aduc farmec și căldură în case, dar este esențial să știm ce plante folosim și ce riscuri implică ele. Frumusețea nu trebuie să anuleze prudența, mai ales în perioada sărbătorilor, când siguranța celor dragi este pe primul loc, portivit sursei.