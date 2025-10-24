Îngrijirea crizantemelor

Ca si prima regula generala, specialiștii recomandă sa alegeti un ghiveci cat mai mare. Cu cat mai mare, cu atat crizantema va deveni mai mare.



Plantarea crizantemelor este simpla, chiar daca aveti un butas calitativ cumparat de la producatori profesionisti, o floare adulta care doar doriti sa o transplantati sau un butas ciupit dintr-o alta planta.

Alegeti o turba care sa asigure un drenaj foarte bun pentru planta si tineti cont sa aiba un Ph in jurul valorii de 6.5.

Aerati turba suficient, asezati-o in ghiveci fara sa o presati foarte tare si faci o gaura in care sa intre butasul sau planta. Acoperiti si…gata! Nu uitati sa udati din abundenta ulterior si sa tineti cont de indicatiile de la punctul cu fertiriigarea.



Ciuperea crizantemelor

Probabil toata lumea se intreaba cum se reuseste sa se dea forma rotunda crizantemelor, atat de frumoasa si cunoscuta. Crizantema trebuie ciupita permanent dupa ce a crescut cam 10-15 cm de la sol, astfel trebuie condusa pentru a lua o anumita forma. Cam la fiecare 3-4 saptamani trebuie sa taiati lastarii si nu trebuie lasati mugurii de flori sa infloreasca. Florile premature nu vor face decat sa stopeze cresterea in dimensiune a florilor si efectul va fi ca veti avea o planta prematur inflorita si urata.

Ciupirea trebuie sa inceteze la sfarsitul lunii iunie. In caz contrar planta nu va mai avea timp sa produca flori si sa infloreasca in sezonul sau, asa ca veti pierde inutil toate energia canalizata pentru ingrijirea crizantemei.

Fertiirigarea crizantemelor in ghiveci

In cazul ingrijirii crizantemelor in giveci, cand vine vorba de fertiirigare, este putin mai complicat dar extrem de important. Nu trebuie uitat niciodata ca o planta aflata in ghiveci nu beneficiaza de nutrientii care se gasesc natural in natura in pamant, astfel ca pentru o crestere sanatoasa este important sa intelegeti cateva reguli de baza:

Daca ati plantat sau ati transplantat o crizantema in ghiveci mai mare (care este cam regula generala), ei bine folosit un ingrasamant pe baza de fosfor pentru a facilita o inradacinare mai rapida si mai puternica, mai ales in prima faza. Astfel planta va avea putere sa creasca ulterior la adevaratul ei potential. Nu folositi mai mult de 1-2 ori pe saptamana si totodata nu mai mult de 2-3 saptamani de la plantare.

Dupa ce crizantema a prins radacinile, puteti folosi un ingrasamant pe baza de azot. Astfel o veti ajuta sa creasca viguros si mai rapid.

In faza de inflorire, folositi un ingrasamant pe baza de Potasiu, astfel incat sa protejati planta de boli si mai ales sa ii faciliteze inflorirea mai bine.

Inflorirea crizantemelor in ghiveci



Nu exista o formula magica asupra momentului si modului in care se intampla acest lucru. Totusi daca ati respectat indicatiile de mai sus si ati ingrijit crizantema corespunzator, ar trebui sa va bucurati de flori imediat ce toamna isi face simtita prezenta, pana tarziu cand bruma sau zapada si-a facut aparitia, mai spun specialiștii.

Trebuie sa tineti cont ca exista acum foarte multe tipuri de crizanteme, modificate genetic, astfel ca unele sunt cu inflorire cat mai devreme in vara (chiar de la inceputul lunii august), iar altele care nu infloresc decat incepand cu luna Octombrie. Tineti cont de aceste aspecte cand cumparati crizantemele.

Odata inflorita crizantema, nu trebuie decat sa o udati regulat si sa ii rupeti florile uscate, astfel incat sa nu le mucegaiasca pe cele ce abia infloresc si bineinteles sa strice aspectul plantei.