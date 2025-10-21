1. Flori de toamna rezistente la frig

Aceste flori suporta temperaturile scazute si aduc culoare chiar si cand restul gradinii se stinge.

-Crizanteme – reginele toamnei, rezistente si cu inflorire indelungata.

-Panselute – sunt printre cele mai rezistente flori, pot inflori si iarna in zonele blande.

-Dalii (rizomi) – se pot planta toamna in zone cu ierni blande sau in ghivece.

-Iedera decorativa – foarte rezistenta si ideala pentru garduri sau ziduri.

2. Legume care se planteaza toamna si rezista pana la primavara

Toamna este ideala pentru legume care iubesc racoarea si nu cer multa ingrijire.

-Usturoi – se planteaza in septembrie-noiembrie si se recolteaza vara.

-Ceapa pentru arpagic – prinde radacini iarna si creste rapid primavara.

-Spanac si salata verde – germineaza foarte bine pe timp racoros.

-Ridichi de luna – cresc repede si suporta frigul.

-Mazare timpurie – semanata toamna, ofera un avans excelent la primavara.

3. Plante aromatice rezistente la frig

Unele plante aromatice rezista foarte bine peste iarna, cu putina protectie.

-Cimbru – rezistent la inghet si usor de ingrijit.

-Salvie – decorativa si utila in bucatarie.

-Oregano – ramane verde in zone cu ierni blande.

4. Trucuri utile pentru plantari de succes

Pentru rezultate bune chiar si pe frig, aplica aceste reguli simple:

alege zone insorite

afaneaza solul inainte de plantare

adauga compost sau mranita

protejeaza solul cu mulci (paie, frunze, scoarta)

sursa: Sfat Naturist