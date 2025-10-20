Cum să îngrijești mușcatele

Muscatele nu se mai fertilizeaza incepand cu luna octombrie, pentru ca plantele se pregatesc sa intre in perioada de repaus vegetativ. Mai mult decat atat, va trebui sa tai o treime sau chiar o jumatate din planta pentru a reduce cresterea frunzelor. Astfel, plantele vor folosi nutrientii pentru dezvoltarea radacinilor.

Cea mai simpla metoda de a proteja muscatele de vremea rece este sa le bagi in casa, asta dupa ce le-ai taiat si le-ai udat foarte bine. Pentru ca socul sa nu fie prea mare, ar fi bine sa pui muscatele pe un pervaz pentru a avea acces la lumina, insa undeva unde temperaturile nu sunt foarte ridicate.

Expertii recomanda ca fereastra la care asezi ghiveciul cu muscate sa fie orientat catre est, pentru ca planta sa beneficieze de soarele de dimineata. Daca nu exista o astfel de fereastra in incaperea unde pui ghiveciul alege una care este orientata catre sud sau vest, insa tine minte ca ghiveciul sa fie pozitionat un pic mai departe sau lumina sa fie filtrata cu o perdea daca este prea intensa.

Temperatura in incaperea unde pastrezi muscatele trebuie sa fie cuprinsa intre 16 si 18 grade Celsius. Daca temperatura este un pic mai mare in camera unde vrei sa pastrezi plantele, nu uita ca langa fereastra aceasta va scadea un pic din cauza pierderilor de caldura, insa folosesti un termometru pentru a vedea exact ce valoare are.

Tine ghiveciul departe de surse de caldura sau din locurile unde exista curenti reci de aer. Fluctuatiile de temperatura nu fac bine plantelor, asa ca ar trebui sa iei in considerare si acest aspect atunci cand pastrezi florile pe perioada sezonului rece.

Si pentru ca muscatele intra in perioada de repaus vegetativ pe timp de iarna, acestea nu o sa aiba nevoie de foarte multa apa. Asadar, va trebui sa le uzi doar atunci cand pamantul este uscat, de regula au nevoie de apa doar o data pe luna sau atunci cand ghiveciul este foarte usor din cauza lipsei de umiditate din sol.

Este recomandat totusi sa verifici pamantul o data la 2-3 saptamani pentru ca radacinile sa nu se dezhidrateze complet. Nu pune o cantitate prea mare de apa pentru ca exista riscul ca radacinile sa putrezeasca din cauza umiditatii prea mari sau exista riscul de aparitie a bolilor fungice, scrie cumsa.ro.