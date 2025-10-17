Mulcirea solului

Acopera radacinile plantelor cu un strat de mulci organic: frunze uscate, paie, rumegus sau compost bine uscat.

Strat recomandat: 5-10 cm grosime, fara sa atinga direct tulpinile delicate. Mulciul pastreaza caldura in sol, protejeaza radacinile de inghet si reduce evaporarea apei.

Folosirea textilelor naturale

Acopera plantele sensibile cu paturi vechi, panza de in, saci de iuta sau tifon gros. Evita materialele plastice care pot provoca condens si mucegai. Materialele naturale permit plantelor sa respire si reduc riscul de inghet al frunzelor si tulpinilor.

Serile reci: protejarea cu clopote sau mini-camere

Pentru plantele individuale, foloseste clopote din sticla, ghivece rasturnate sau mini-camere din plastic rigid transparent. Acestea creeaza un microclimat mai cald si protejeaza impotriva inghetului brusc. Temperatura in interiorul clopotului poate fi cu 3-5°C mai mare decat mediul exterior.

Udarea corespunzatoare

Uda plantele cu o zi inainte de inghet, dar nu excesiv. Solul umed retine caldura mai bine decat solul uscat. Plantele mai hidratate sunt mai rezistente la ger si stresul termic.

Alegerea plantelor potrivite

Plantele native sau cele adaptate climatului tau sunt mai rezistente la frig. Pentru plante sensibile, opteaza pentru amplasamente ferite de vanturile reci si cu soare dimineata. Selectia corecta reduce riscul de deteriorare si reduce necesitatea interventiilor suplimentare.

Folosirea perdelelor vegetale sau gardurilor vii

Plantele sensibile pot fi protejate de vanturile reci cu garduri vii sau perdele de arbusti. Amplasarea corecta reduce impactul temperaturilor scazute si a curentilor de aer. Microclimatul creat ajuta la prevenirea inghetului si ofera protectie pe termen lung.

sursa: Sfat Naturist