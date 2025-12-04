UPDATE 8:00 - Negocierile continuă joi în Florida între emisarul american Steve Witkoff și negociatorul ucrainean Rustem Umerov, însă un acord concret nu a fost încă atins. Trump subliniază că „este nevoie de doi pentru a dansa tango” în procesul de pace.

„Ce va rezulta din această întâlnire? Nu vă pot spune, pentru că este nevoie de doi pentru a dansa tango”, a declarat Trump.

„Cred că ar dori să revină la o viață mai normală. Cred că ar dori să facă comerț cu Statele Unite ale Americii, sincer, în loc să piardă mii de soldați pe săptămână. Dar impresia lor a fost foarte puternică că ar dori să încheie un acord”, a spus Trump despre Putin.

În paralel, Rusia continuă să avanseze pe front, revendicând controlul asupra orașului Pokrovsk, însă apărătorii ucraineni contestă această cucerire parțială și acuză Moscova de dezinformare. Kievul cere în continuare presiune asupra Rusiei, iar NATO anunță achiziții de arme americane pentru Ucraina în valoare de circa un miliard de euro.

Discuțiile sunt intensă, dar disputele privind teritoriile rămân un obstacol major, Putin insistând ca Ucraina să cedeze regiunea Donețk. Moscova este deschisă la noi întâlniri cu oficiali americani pentru a căuta soluții, în timp ce tensiunile cu Europa continuă, liderul rus amenințând cu un conflict largit dacă europenii vor escaladarea. Critici venite din partea Marii Britanii arată scepticism față de intențiile reale ale Kremlinului în privința păcii.