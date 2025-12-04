"Astăzi, la Podul peste Tisa din zona Teplița (la periferia municipiului Sighetu Marmației - n.r.) am ajuns la 96% progres fizic. Suntem foarte aproape de finalizarea unui proiect pe care mulți îl așteaptă de ani buni, un punct de frontieră modern, sigur și pregătit pentru trafic internațional, un proiect care va însemna foarte mult din punct de vedere economic pentru Maramureș", a declarat președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit acestuia, constructorii au lucrat intens în ultima perioadă pentru instalarea unor facilități tehnice.

"În ultimele săptămâni s-a lucrat intens, iar mare parte din proiect este deja finalizată: structura podului și toate elementele metalice, rampele de acces din România și Ucraina, sensul giratoriu, parapetele, trotuarele și rigolele, hale de scanare și control, copertine, rețele de apă, canalizare, electric, postul Trafo, iluminatul exterior, împrejmuirea, sistemul ITS și camerele video. Clădirile administrative sunt și ele aproape gata, finisajele interioare fiind în lucru în acest moment. În paralel, continuăm: montarea cântarelor, marcajele rutiere pe platformă, lucrările la containere și demontarea podului provizoriu. Este o mobilizare uriașă pe șantier, iar ritmul ne permite să spunem că finalul este tot mai aproape", a mai spus Zetea.

Ulterior, președintele CJ Maramureș a declarat, pentru Agerpres, că noul pod rutier dintre România va fi dat în exploatare anul viitor.

"Podul, cel mai sigur, ar putea fi deschis traficului rutier dintre România și Ucraina anul viitor. Se lucrează în ritm alert, însă mai sunt multe lucruri de făcut, iar operaționalizarea podului cel mai sigur ar putea fi în anul 2026", a spus Gabriel Zetea.

În prezent, traficul rutier dintre România și Ucraina se desfășoară pe un pod din lemn prins pe structură metalică dat în folosință la începutul anilor 2000, în vecinătatea municipiului Sighetu Marmației. Odată cu declanșarea războiului din Ucraina, traficul rutier și pietonal a crescut simțitor, iar structura podului a fost serios afectată încât a fost necesară intervenția constructorului.

Accesul din și înspre Ucraina se mai poate efectua prin punctul de trecere a frontierei Halmeu din județul Satu Mare.

Temporar, între Ucraina și județul Maramureș a funcționat și traficul de călători pe calea ferată cu ecartament lat prin punctele de intrare în țară din Câmpul Lung la Tisa și Valea Vișeului, însă autoritățile feroviare ucrainene au suspendat circulația trenurilor.