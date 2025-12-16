Curtea de Apel din Napoli a stabilit un nou termen în procedura de extrădare a manelistului Dani Mocanu și a fratelui său, Ionuț Nando Mocanu, pentru data de 20 ianuarie, potrivit TVR.

Frații Mocanu se află în arest la domiciliu din 13 noiembrie, în locuința tatălui lor din localitatea Casola, lângă Napoli.

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv într-un dosar de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la 6 noiembrie 2025.

Oamenii legii nu i-au mai găsit la adresă, iar câteva zile mai târziu, frații Mocanu au fost localizați în Italia.