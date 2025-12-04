Lebăr de casă – Ingrediente

1 kg ficat de porc

500 g ceafă sau fleică de porc (pentru frăgezime)

300 g inimă și 300 g plămâni (opționale, după tradiția zonei)

3 cepe mari

150-200 ml zeamă din organele fierte

1 linguriță rasă de măghiran

1 linguriță piper proaspăt măcinat

1 lingură sare (sau după gust)

2-3 căței de usturoi (opțional)

mațe groase de porc, spălate și curățate.

Rețeta lebărului de casă – Mod de preparare

Spală toate organele și carnea, apoi pune-le la fiert în apă rece. Adună spuma ori de câte ori este nevoie și fierbe-le până se pătrund bine. Scoate-le din oală și lasă-le să se răcorească, dar păstrează din zeama în care au fiert.

Curăță și toacă ceapa, apoi călește-o într-o tigaie până devine moale și aurie. Las-o să se răcească înainte de a o amesteca în compoziție.

Toacă carnea, ficatul și organele fierte prin mașina de carne, folosind sita mai deasă pentru o textură fină. Pune pasta într-un vas mare și adaugă ceapa călită. Condimentează cu sare, piper și măghiran, apoi toarnă treptat zeamă caldă din organe, cât să obții o compoziție cremoasă și ușor maleabilă. Dacă folosești usturoi, transformă-l în pastă și amestecă-l acum.

Frământă bine totul ca să se omogenizeze. Umple mațele groase cu compoziția, având grijă să nu fie prea îndesate, pentru a nu plesni la fierbere. Leagă capetele bine. Apoi pune lebărul la fiert în apă caldă, nu clocotită, și fierbe-l încet 30-40 de minute, evitând să se umfle prea tare.

Scoate-l cu grijă și lasă-l la presat între două tocătoare, cu o greutate deasupra.

După ce se răcește complet, păstrează lebărul la frigider și feliază-l doar înainte de servire. Este un preparat care se simte cel mai bine în preajma sărbătorilor, alături de pâine proaspătă, muștar dulce sau ceapă roșie, însă adevărata lui frumusețe este că păstrează o bucată din tradiția culinară românească.

sursa reteta Ca Tine