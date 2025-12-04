Cum a decurs intervenția dureroasă a unei tinere?

O tânără de 28 de ani, identificată drept James, a trecut recent printr-o astfel de intervenție. Procedura, care a costat-o 13.750 de dolari, a presupus îndepărtarea a șase coaste – câte trei din fiecare parte a toracelui. Operația a avut loc în urmă cu un an, însă perioada de recuperare a fost lungă și extrem de dureroasă, întinzându-se pe aproximativ șapte luni.

Femeia mărturisește acum că regretă decizia și că nu ar recomanda nimănui să treacă printr-o astfel de experiență. Potrivit medicilor, absența coastelor inferioare o expune unui pericol major: în cazul unui accident sau al unui impact puternic, organele vitale precum ficatul și rinichii nu ar mai avea protecția naturală oferită de cutia toracică.

„A fost cel mai dureros proces prin care am trecut vreodată. Recuperarea m-a epuizat fizic, tușeam ca și cum mă rupea cineva în interior. Iar riscul la care m-am expus este enorm – nu mai am coaste care să-mi apere organele”, a povestit tânăra pentru publicația americană NY Post.

O operație cu istorie, devenită din nou populară

Deși pare o tendință nouă, rezecția costală este cunoscută încă din anii ’70. În trecut, chirurgii îndepărtau coastele 11 și 12, considerând procedura relativ sigură în anumite contexte medicale. Recent însă, operația a revenit în atenția publicului pe fondul presiunilor estetice, fiind promovată agresiv pe rețelele sociale.

În paralel, o altă procedură – remodelarea coastelor – a început să câștige popularitate după primele intervenții realizate în Statele Unite anul trecut. Practicată inițial în America de Sud, tehnica RibXcar presupune subțierea sau ajustarea coastelor fără a le elimina complet, fiind considerată o variantă mai puțin riscantă.

Specialiștii atrag însă atenția că, indiferent de tehnică, intervențiile asupra cutiei toracice pot compromite siguranța pacientului și pot avea efecte ireversibile asupra sănătății.