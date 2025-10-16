Povestea lor, devenită virală, a fost relatată de revista People, mai ales datorită faptului că o astfel de procedură ar fi costat nu mai puțin de 160.000 de dolari.

De la nemulțumire la transformare totală

Neda Karam a mărturisit că a început să se simtă tot mai nesigură în fața oglinzii și în fotografii, observând cum trăsăturile feței își pierd forma. „Ajunsesem să nu mă mai recunosc. Oricât de mult mă aranjam, fața mea părea că se lasă tot mai mult”, a povestit ea.

În loc să apeleze la alt specialist, Neda a decis să se lase pe mâna celui în care avea cea mai mare încredere: soțul ei, dr. Amir Karam, chirurg plastician cu o carieră de peste 20 de ani în San Diego. „I-am văzut toate rezultatele de-a lungul timpului, mereu naturale. Știam că e cel mai potrivit pentru mine”, a spus femeia.

Femeia a trecut printr-o operație spectaculoasă / Sursa foto - Presa străină

O operație cu emoții – dar și cu un rezultat remarcabil

Deși obișnuit cu intervențiile estetice, dr. Amir Karam a recunoscut că emoțiile au fost mult mai mari de această dată. „Este altceva când persoana de pe masa de operație este cineva drag. Am încercat să păstrez calmul și să tratez totul ca o intervenție obișnuită”, a explicat el.

Procedura aleasă, numită „Vertical Restore facelift”, este una dintre cele mai avansate tehnici de lifting facial, care corectează simultan pomeții, sprâncenele, linia mandibulei și gâtul, fără a modifica expresivitatea feței. „Ridicarea se face în plan vertical, nu lateral, ceea ce oferă un rezultat natural, nu artificial”, a detaliat medicul.

Intervenția a inclus și o mică blefaroplastie (corecție a pleoapelor inferioare), precum și un transfer de grăsime în anumite zone ale feței, pentru a reda volumul pierdut odată cu vârsta.

Recuperare rapidă și efecte spectaculoase

Operația a durat aproximativ două ore și jumătate, sub sedare intravenoasă, fără anestezie generală. Spre surprinderea tuturor, recuperarea a fost extrem de rapidă: la doar 24 de ore după intervenție, Neda era deja în picioare și se simțea excelent. „N-am avut dureri aproape deloc. După două zile, nu mai aveam nevoie de medicamente”, a spus ea.

La o săptămână, femeia își putea vedea deja rezultatele: „Parcă mi-am recăpătat chipul din tinerețe. Totul arată natural, proporționat, exact ca înainte, doar că mai tânăr.”

Doctorul Karam a explicat că procesul de vindecare complet durează până la un an, însă cele mai vizibile schimbări apar încă din primele săptămâni. „Pacienții mei încep să se recunoască foarte repede. De la o săptămână la alta, chipul capătă tot mai multă naturalețe”, a precizat el.

O nouă viață și un „cadou” de 160.000 de dolari

Deși o astfel de intervenție ar fi costat aproximativ 160.000 de dolari, Neda Karam a glumit că nu a trebuit să plătească nimic: „Singura mea datorie a fost să fiu drăguță cu soțul meu.”

Astăzi, femeia spune că se simte mai tânără și mai încrezătoare ca niciodată. „Îmi place din nou cum arăt. Pot ieși din casă fără machiaj, fără să mă gândesc la imperfecțiuni. Simt că am redescoperit versiunea mea de la 30 de ani.”