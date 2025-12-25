Primul Crăciun cu zăpadă după 28 de ani

Ninsorile căzute în apropierea sărbătorii au îmbrăcat orașul într-o mantie albă, iar străzile, piețele și clădirile istorice au căpătat un farmec aparte, rar întâlnit în ultimele decenii. Peisajul de iarnă a creat o atmosferă autentică de Crăciun, așa cum mulți vienezi își aminteau doar din povești sau fotografii vechi.

Pentru locuitorii orașului, dar și pentru miile de turiști prezenți în această perioadă, Crăciunul alb a fost o surpriză mult așteptată. Zone emblematice precum Stephansplatz, Palatul Schönbrunn sau Rathausplatz au devenit rapid puncte de atracție, unde oamenii s-au plimbat, au făcut fotografii și s-au bucurat de decorul hibernal.

Din punct de vedere meteorologic, evenimentul este considerat unul deosebit, ultima ninsoare înregistrată în Viena chiar de Crăciun având loc cu aproape 30 de ani în urmă. Revenirea zăpezii în ziua Nașterii Domnului a readus farmecul tradițional al sărbătorilor de iarnă într-un oraș cunoscut mai degrabă pentru ierni blânde în ultimii ani.

Viena rămâne, totodată, un reper al calității vieții la nivel mondial. Capitala Austriei a ocupat în mod constant primele poziții în clasamentele internaționale privind cele mai locuibile orașe, fiind apreciată pentru stabilitate, infrastructură, servicii medicale, educație și bogata ofertă culturală. După o perioadă dificilă în anii pandemiei, orașul și-a recâștigat pozițiile de top, confirmându-și reputația de metropolă sigură, bine organizată și prietenoasă pentru locuitori și vizitatori.

Crăciunul alb din acest an a completat perfect imaginea Vienei, oferind un cadru de poveste și un moment memorabil pentru toți cei care au avut șansa să fie martori la acest eveniment rar.