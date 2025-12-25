Două drumuri din județul Olt au fost închise parțial, dar echipele de deszăpezire acționează pentru a menține carosabilul practicabil, iar în Teleorman un drum comunal a înregistrat alunecări gestionate de autorități.

În zona București-Ilfov, vântul puternic a doborât circa 20 de copaci, fără consecințe serioase.

„Nu sunt victime, nu sunt situații deosebite, nu sunt cazuri care să nu fi putut fi rezolvate sau la care să nu se poată ajunge. Situația este sub control”, a precizat Raed Arafat la un post tv, menționând că raportul complet al intervențiilor este centralizat la fiecare 12 ore.

Autoritățile locale au confirmat, printr-o videoconferință anterioară, că dispun de materiale antiderapante și contracte de deszăpezire active. Rapoartele complete ale intervențiilor se centralizează la fiecare 12 ore, Arafat subliniind că situația rămâne sub control. ANM a emis un cod portocaliu de viscol pentru zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara.

Raed Arafat avertizează asupra zonelor vulnerabile la viscol în orele următoare: deși nu se anticipează probleme majore, localitățile afectate frecvent în trecut ar putea întâmpina dificultăți suplimentare, în funcție de forța vântului și volumul precipitațiilor.

„Suntem sub cod galben, în mod normal n-ar trebui să fie probleme serioase, dar de regulă zonele care au fost afectate și altădată pot fi afectate și acum mai serios. Din cauza vântului, dacă viscolește în cursul nopții, n-am cum să vă spun că zona asta sau zona asta. Depinde cum va fi vântul, cum va fi cantitatea de precipitații. Dar fiind sub cod galben, sperăm că nu vom avea situații foarte dificile sau foarte grele”, a declarat Arafat.