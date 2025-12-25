Ce au anunțat anchetatorii?

Alarma a fost dată printr-un apel la numărul unic de urgență 112, efectuat de o persoană care a semnalat faptul că vârstnicul se află fără viață în interiorul casei. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, apelul a fost înregistrat în jurul orei 08:10.

Echipajele de poliție ajunse la fața locului au confirmat cele sesizate, constatând că bărbatul prezenta leziuni ce indică o posibilă agresiune. Surse din anchetă au precizat că descoperirea ar fi fost făcută de un vecin al victimei, care a alertat imediat autoritățile.

Având în vedere circumstanțele, a fost deschis un dosar penal pentru omor, urmând ca anchetatorii să stabilească exact modul în care s-a produs decesul, precum și persoanele implicate. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor acestui caz.