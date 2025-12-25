Moșul a „zburat” pe șosea și a fost tras pe dreapta

Momentul, făcut public de șeriful din comitatul Fulton, a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

Polițistul a constatat cu surprindere cine se afla la volan și a ales să aplice doar un avertisment.

Imaginile care urmează arată o oprire în trafic cu zâmbete, dar și cu un mesaj clar: sărbătorile sunt fericite doar dacă sunt în siguranță.

„ - Vremurile sunt grele. Trebuie să mă protejezi!

- Care este numele tău de familie? Deci știi de ce te opresc?

- Mă uitam în jos. Nu am verificat, habar n-am.

- Deci, limita de viteză este de 55. Sunt o mulțime de căprioare aici, o mulțime de oameni chiar în fața ta.

Moș Crăciun, ai scos permisul de conducere?

- Pot să ies? Sunteți sigur?

- Sigur că poți. Doar încetinește puțin viteza. Moș Crăciun să-l pună pe Rudolph în echipă. Nu te deranjează dacă facem o poză?

- Fă o poză cu ea. Ia-ți aparatul foto. Îmi pare rău pentru asta. ”, se arată în dialogul dintre oamenii legii și familia „Crăciun”.