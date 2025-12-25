Surpriză în trafic: Moș Crăciun și soția, opriți pe dreapta de oamenii legii

Spiritul sărbătorilor a ajuns și pe șosele, dar regulile de circulație rămân aceleași pentru toată lumea. În Statele Unite, Moș Crăciun și soția sa au fost opriți în trafic după ce au depășit limita de viteză.

Moșul a „zburat” pe șosea și a fost tras pe dreapta

Momentul, făcut public de șeriful din comitatul Fulton, a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

Polițistul a constatat cu surprindere cine se afla la volan și a ales să aplice doar un avertisment.

Imaginile care urmează arată o oprire în trafic cu zâmbete, dar și cu un mesaj clar: sărbătorile sunt fericite doar dacă sunt în siguranță.

„ - Vremurile sunt grele. Trebuie să mă protejezi!

- Care este numele tău de familie? Deci știi de ce te opresc?

- Mă uitam în jos. Nu am verificat, habar n-am.

- Deci, limita de viteză este de 55. Sunt o mulțime de căprioare aici, o mulțime de oameni chiar în fața ta.

Moș Crăciun, ai scos permisul de conducere?

- Pot să ies? Sunteți sigur?

- Sigur că poți. Doar încetinește puțin viteza. Moș Crăciun să-l pună pe Rudolph în echipă. Nu te deranjează dacă facem o poză?

- Fă o poză cu ea. Ia-ți aparatul foto. Îmi pare rău pentru asta. ”, se arată în dialogul dintre oamenii legii și familia „Crăciun”.