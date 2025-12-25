Gerul și ninsorile au lovit România! Pericol URIAȘ pe șosele

Ninsori în România
Ninsori în România

Gerul și ninsorile violente au lovit brutal România în noaptea de Crăciun. Drumarii au intervenit pe drumurile afectate de ninsori și viscol.

Apar și primele tragedii, un om a murit la Suceava după ce mașina s-a făcut praf într-un accident teribil.

Totodată, capitala lăsată baltă de Nicușor Dan, este acum neglijată și de Ciprian Ciucu, noul edil al Bucureștiului.

Deși a promis că peste 500 de utilaje și 2.500 de oameni vor interveni, în această dimineață Capitala a devenit un patinoar uriaș, iar utilajele promise sunt de negăsit.

Accidente violente din cauza ninsorilor. Ce fac autoritățile?

Ninsorile au provocat o catastrofă pe șosele în noaptea de Crăciun. Mai multe accidente au avut loc din cauza poleiului și viscolului.

Un accident grav a avut loc în ajunul Crăciunului în localitatea Rădăuți din Suceava. Un tânăr a murit, iar alți trei au fost răniți după ce două mașini s-au ciocnit.

Tot în Suceava, două persoane au fost transportate la spital după ce autoturismele în care se aflau s-au ciocnit violent în comuna Marginea.

În celelalte orașe, drumarii au intervenit de urgență pentru a deszăpezi drumurile, mai puțin în Capitală. Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, a promis sute de utilaje pentru a asigura un trafic în siguranță, însă pe mai multe șosele s-a format polei.

 

 

 