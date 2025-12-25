Apar și primele tragedii, un om a murit la Suceava după ce mașina s-a făcut praf într-un accident teribil.

Totodată, capitala lăsată baltă de Nicușor Dan, este acum neglijată și de Ciprian Ciucu, noul edil al Bucureștiului.

Deși a promis că peste 500 de utilaje și 2.500 de oameni vor interveni, în această dimineață Capitala a devenit un patinoar uriaș, iar utilajele promise sunt de negăsit.

Accidente violente din cauza ninsorilor. Ce fac autoritățile?

Ninsorile au provocat o catastrofă pe șosele în noaptea de Crăciun. Mai multe accidente au avut loc din cauza poleiului și viscolului.

Un accident grav a avut loc în ajunul Crăciunului în localitatea Rădăuți din Suceava. Un tânăr a murit, iar alți trei au fost răniți după ce două mașini s-au ciocnit.

Tot în Suceava, două persoane au fost transportate la spital după ce autoturismele în care se aflau s-au ciocnit violent în comuna Marginea.

În celelalte orașe, drumarii au intervenit de urgență pentru a deszăpezi drumurile, mai puțin în Capitală. Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, a promis sute de utilaje pentru a asigura un trafic în siguranță, însă pe mai multe șosele s-a format polei.