Breton nu va mai avea acces pe teritoriul american, iar restricțiile ar putea fi extinse și asupra membrilor familiei sale.

Departamentul de Stat a impus interdicții similare altor patru cetățeni europeni, prezentați drept „activiști anti-dezinformare”, despre care autoritățile americane susțin că ar fi fost implicați în acțiuni de cenzurare a platformelor de socializare din SUA, potrivit agenției Reuters.

Breton și alți patru oficiali europeni, interziși în SUA din pricina cenzurării platformelor americane

Măsura marchează începutul unei campanii anunțate anterior de Donald Trump, care vizează regulamentele europene considerate de Washington ca depășind limitele reglementărilor legitime.

Echipa lui Trump a cerut diplomaților americani să își întărească opoziția față de Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene — act normativ ce urmărește combaterea discursului instigator la ură și a manipulării informaționale, dar pe care administrația americană îl acuză că restrânge libertatea de exprimare și impune costuri suplimentare companiilor tehnologice din SUA.

Interdicțiile de viză au fost introduse la scurt timp după publicarea noii Strategii Naționale de Securitate, care acuză liderii europeni că limitează libertatea de exprimare și reduc la tăcere vocile critice față de politicile de imigrație, considerate de administrația Trump un risc pentru „supraviețuirea civilizației europene”.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că cele cinci persoane care au primit interzis în Statele Unite „au condus eforturi organizate de a constrânge platformele americane să cenzureze, să demonetizeze și să suprime punctele de vedere americane cărora le opun. Acești activiști radicali și ONG-uri transformate în arme au intensificat represiunile cenzurii de către state străine – în fiecare caz vizînd vorbitori americani și companii americane”.

For far too long, ideologues in Europe have led organized efforts to coerce American platforms to punish American viewpoints they oppose. The Trump Administration will no longer tolerate these egregious acts of extraterritorial censorship.



Today, @StateDept will take steps to… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 23, 2025

Ceilalți patru au fost nominalizați de către subsecretarul pentru diplomație publică, Sarah Rogers: Imran Ahmed, directorul general britanic al Centrului pentru Combaterea Urii Digitale, cu sediul în SUA; Anna-Lena von Hodenberg și Josephine Ballon de la organizația non-profit germană HateAid; și Clare Melford, cofondatoare a Global Disinformation Index (GDI).

Breton a declarat public că UE este responsabilă pentru anularea alegerilor din România

Măsura vine după ce Breton declarase public, în ianuarie, că alegerile din statele UE câștigate de extremiști ar trebui anulate, făcându-l ținta unor critici virulente în contextul anulării scrutinului prezidențial din România.

Breton este asociat în dezbaterea publică cu anularea alegerilor prezidențiale din România, unde a afirmat că „noi am făcut-o” în contextul eliminării candidaturii lui Călin Georgescu.

SUA, inclusiv vicepreședintele JD Vance, au condamnat această anulare ca fiind bazată pe „suspiciuni șubrede” și presiuni externe, subliniind slăbiciunea democrației afectate. Reacția Trump marchează un „tăvălug” împotriva promotorilor cenzurii europene.

Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a anunțat printr-o postare pe pagina ei de Facebook că este doar începutul pentru cei precum Thierry Breton, care vor să sugrume democrația europeană.