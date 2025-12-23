”Ordonanţa a avut câteva capitole pe care aş vrea să să le trec în revistă. În primul rând este vorba despre măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, de măsuri de relansare economică, stimulare a investiţiilor rivate şi simplificări pentru contribuabili”, a anunțat ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

De asemenea, documentul vizează măsuri pentru persoanele vulnerabile, dar şi pentru autorităţile publice şi măsuri necesare până la aprobarea bugetului pentru 2026.

Guvernul s-a reunit marţi în şedinţa săptămânală, devansată cu două zile, având în vedere liberele de Crăciun. Ordonanţa „trenuleţ” a fost pe ordinea de zi.

Potrivit unui comunicat al ministerului, ordonanţa de urgenţă care reglementează un set de măsuri necesare pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât şi o serie de măsuri strategice pentru anul următor are ca scop stimularea economiei României, sprijinirea angajaţilor vulnerabili, reducerea de cheltuieli bugetare, consolidarea disciplinei financiare şi sprijinirea autorităţilor publice locale prin acordarea de împrumuturi din trezorerie.