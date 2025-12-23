Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți seară o decizie strategică pentru sistemul medical românesc: majorarea valorii punctului în ambulatoriu la 6,5 lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Această măsură, salvată în urma unor negocieri intense după ce fusese inițial propusă pentru amânare în pachetul de măsuri fiscale, are rolul de a oferi predictibilitate medicilor specialiști și de a transforma ambulatoriul într-un pilon real al prevenției.

Conform oficialului, întărirea acestui sector este esențială pentru a evita aglomerarea inutilă a spitalelor. Ministrul a subliniat că ambulatoriul nu trebuie privit ca o „anexă”, ci ca structura capabilă să rezolve problemele medicale înainte ca acestea să devină urgențe, salvând astfel timp și resurse vitale pentru pacienți.

120 de milioane de lei pe lună au fost economisite prin eliminarea concediilor medicale „inventate”

Sursa fondurilor: Combaterea concediilor medicale fictive. O noutate importantă în discursul ministerial o reprezintă sursa de finanțare pentru aceste investiții. Rogobete a explicat că succesul negocierilor bugetare s-a bazat pe economiile majore realizate în ultima perioadă. Astfel, 120 de milioane de lei pe lună au fost economisite prin eliminarea concediilor medicale „inventate”. Acești bani sunt acum redirecționați către serviciile medicale efective și îngrijirea bolnavilor. Corectarea acestor derapaje financiare a permis ministerului să renunțe la prorogarea creșterii tarifelor și să stabilească un calendar clar de implementare.

„Nu sunt de acord să luăm de la gura bolnavilor pentru a plăti concedii inventate. Tocmai pentru că am corectat aceste derapaje, astăzi ne permitem să ne ținem de cuvânt”, a punctat Alexandru Rogobete, subliniind că un sistem eficient se construiește pe date clare și susținere financiară reală, nu prin amânări repetate.

Prin această măsură, medicina de specialitate din ambulatoriu primește, pentru prima dată, o direcție echilibrată și stabilitatea necesară pentru a funcționa corect pe termen lung.