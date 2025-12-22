Beneficiile vascului

Exista o diversitate de probleme de sanatate pentru care vascul poate fi benefic. In continuare poti descoperi cateva dintre ele.

Anxietate si stres

Un nivel crescut de anxietate pe termen lung poate avea un impact negativ semnificativ asupra vietii de zi cu zi. Studiile sugereaza ca vascul ar putea ajuta in aceasta privinta. S-a ajuns la concluzia ca poate ameliora depresia si anxietatea in special in cazul persoanelor care sufera de cancer.

Totodata, un somn odihnitor este deosebit de important pentru sanatatea fizica si mentala a oricarui om, iar vascul poate fi unul dintre remediile pe baza de plante care pot imbunatati calitatea somnului. Conform specialistilor, compusii chimici pe care ii contine ar putea ajuta la eliberarea neurotransmitatorilor precum dopamina care sunt esentiali pentru un somn odihnitor.

Gestionarea cancerului

Vascul este si una dintre cele mai studiate terapii alternative pentru gestionarea cancerului. Oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca aceasta planta poate stimula sistemul imunitar in lupta impotriva celulelor maligne si poate diminua efectele negative ale tratamentelor oncologice. Exista inclusiv studii care au aratat ca administrarea extractului de vasc conduce la cresterea numarului de celule NK (Natural Killer) - un tip de limfocite sau celule albe care pot distruge cancerul in mod natural.

Totodata, efectele antiinflamatorii ale Viscum album l-ar putea cataloga ca agent antiangiogenic. Prin urmare, ar putea preveni raspandirea cancerului prin stoparea dezvoltarii vaselor de sange necesare tumorilor. Lipsa de nutrienti inhiba cresterea celulelor canceroase.

Sanatatea cardiovasculara

Un alt beneficiu al vascului implica rolul sau in prevenirea hipertensiunii arteriale. Prin urmare, poate contribui la evitarea afectiunilor cardiovasculare, precum atacul cerebral vascular si boala coronariana. Conform studiilor, efectul sau antioxidant ajuta la imbunatatirea circulatiei si protejeaza atat inima, cat si vasele de sange. Exista inclusiv dovezi ca ar putea regulariza ritmul cardiac.

Inflamatia

Capabilitatile antiinflamatorii ale vascului il recomanda si pentru tratarea inflamatiei cronice provocate de afectiuni pentru artrita. Tincturile de vasc sunt folosite deja de sute de ani pentru a diminua inflamatia atat in interiorul, cat si in exteriorul corpului. Studiile realizate au indicat ca aceasta planta poate fi utila inclusiv pentru a calma tulburarile gastrointestinale cauzate de inflamatie, putand imbunatati digestia.

Diabetul

O alta utilizare a vascului, cunoscuta deja de generatii, implica regularizarea nivelului de zahar din sange. Studiile pe animale au aratat ca aceasta planta poate asigura atat reducerea cantitatii de glucoza din fluxul sangvin, cat si stimularea productiei de insulina in celulele pancreatice. Totodata, cercetatorii sunt de parere ca extractul de vasc ar putea proteja ficatul de efectele negative ale radicalilor liberi.

Posibile efecte secundare

Daca sunt utilizate in dozele recomandate si achizitionate din surse sigure precum farmaciile, produsele pe baza de vasc cauzeaza rar efecte secundare. Atunci cand acestea sunt prezente, in principal pentru ca nu se respecta dozajul, poate fi vorba de senzatii de greata, varsaturi, diaree, ameteli si scaderea tensiunii arteriale.

Injectiile cu vasc, cum sunt cele recomandate ca supliment natural pacientilor cu cancer, pot cauza durere si inflamatie la locul administrarii, dar nu au fost asociate cu efecte secundare majore. Cu toate acestea, este important sa consulti medicul oncolog inainte de a decide sa le folosesti.

Utilizarea vascului nu este indicata in cazul copiilor, al femeilor insarcinate sau al mamelor care alapteaza. Totodata, aceasta planta poate interactiona cu anumite medicamente, in special anticoagulantele, antidepresivele si pastilele utilizate pentru a trata boli cardiovasculare sau hipertensiunea arteriala, susțin specialiști!