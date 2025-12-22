Cadouri în funcție de zodie de Craciun pentru Berbec

Întrucât Berbecii au o minte ageră, pe care le place să o foloseacă cât mai mult, poți alege cadouri care să-i stimuleze memoria. Un puzzel, un domino, un joc de șah, orice care îi stârnește inteligența.

Berbecii sunt mari aventurieri, așadar, îi poți oferi în dar și o ieșire într-un parc de distracții unde să aibă parte de adrenalină sau oferă-i bilete într-o excursie unde poate avea parte de aventura vieții lui.

Taur

Nativii din zodia Taur au un simț dezvoltat pentru cele mai fine lucruri. Iubesc tot ce este frumos, iubesc arta și obiectele de artă. Astfel că, o pictură sau o scupltură poate reprezenta cadoul perfect pentru un Taur.

De asemenea, puteți opta pentru orice cadou clasic, dar atenție inclusiv la ambalaj. Acesta trebuie să arate impecabil și atractiv. Taurul mai preferă cadourile practice, cele care îi sunt cu adevărat de folos. Astfel că, în fucție de preocupările pe care știți că le are nativul Taur căruia doriți să-i oferiți darul, alegeți-l pe cel pe care îl poate folosi în activitatea sa. Va aprecia enorm acest lucru.

Conform astrologului Acvaria, un Taur poate fi usor cucerit atunci cand ii sunt asigurate nevoile primare ale vietii: mâncarea, băutura, confortul, banii, somnul. Puteți, așadar să-i mai oferiți dulciuri sau o invitație la un restaurant. Florile îi plac la nebunie, la fel ca plimbările prin parcuri sau în natură. Un cadou potrivit pentru un Taur poate fi chiar un ghiveci cu flori, pentru ca adoră plantele.

Gemeni

Sunt persoane care iubesc să citească, să studieze, să se documenteze și să fie informați în permanență. Din această cauză o enciclopedie va fi mereu apreciată de un nativ Geamăn. Un parfum fin poate reprezenta, de asemenea, un dar pe care-l va aprecia

Acest nativ va aprecia, de asemenea, gadgeturile inovatoare si va fi nerabdator să le încerce. Iubeste tot ceea ce ține de comunicare și îi ajută să se exprime. Din acest punct de vedere un telefon, cartile, jocurile de societate, semnele de carte sunt daruri care il vor impresiona, cu siguranță.

Gemenii sunt iubitori de natură, astfel că, o excursie în mijlocul naturii, unde să aibă parte de aventură, poate fi alegerea perfectă pentru a se declara impresionați de acest cadou.

Cadouri în funcție de zodie pentru Rac

Racul este un romantic incurabil. Astfel că, nativele Rac vor aprecia enorm florile oferite în dar. Racul are o atracție deosebită față de lux și opulență. Din acest motiv un cadou substanțial poate fi o alegere cu care îl poți impresiona. De la parfrumuri fine și scumpe, la obiecte pentru casă, de valoare sau chiar o băutură fină se pot număra printre darurile de care se va bucura să i le oferiți.

De asemenea, acești nativi preferă cadourile practice, dar care să reziste în timp și pe care să le admire ani la rând.

Leu

Nativul Leu adoră sărbătorile, dar mai ales atunci când le petrece alături de partener. Adoră să primească atenții și cadouri, ci nu doar de sărbători, cât în mod obișnuit. Darurile și câștigurile sunt pe placul lui, astfel că puteți să-i oferiți în dar un loz în plic, bilete la jocurile de noroc sau orice atenție de acest fel, care îi poate aduce câștiguri.

Puteți, de asemenea, să-l invitați, drept cadou, într-o excursie unde să petreceți sub clar de lună sau să petreceți timp alături de el lângă focul unui șemineu sau chiar la o petrecere extravagantă, dar unde el să fie în centrul atenției. Unul dintre cadourile sale preferate este răsfățul. Practic să-l răsfățați, să-l admirați, să-i faceți complimente permenent.

Pentru că este o fire exigentă, puteți, de asemenea, apela la un voucher substanțial pentru a i-l oferi în dar.

Cadouri în funcție de zodie pentru Fecioară

Fecioarele se numără printre cei mai organizați nativi ai zodiacului. Astfel că, puteți opta pentru cadouri care țin de birotică, papetărie, obiecte care să-i înfrumusețeze spațiul locativ. Le mai plac bijuteriile și au un simț fin pentru estetică.

Puteți surprinde o Fecioară și oferindu-i niște vouchere cu care se va delecta la o sesiune de shoppind. Adoră această preocupare. Pentru că adoră plimbările, o puteți cadorisi cu un bilet într-o destinație preferată. Va aprecia enorm un astfel de cadou.

Balanța

Balanțele adoră frumosul și au înclinație spre lux. Dacă îi oferi o ieșire în oraș la un restaurant unde poate să danseze și să se simtă bine, îți va fi recunoscătoare pentru acest cadou. De asemenea, și dacă o vei invita la o expoziție de artă.

Îi poți oferi în dar tablouri și obiecte de artă, albume de fotografie, ceasuri sau bijuterii strălucitoare. În general, adoră cadourile și se simte fericită atunci când le primește. Ideal ar fi să fie daruri de calitate, întrucât Balanțele sunt persoane cu gusturi rafinate.

Scorpionul

Acest nativ estre atras de tot ce ține de mister. Din acest motiv, cărțile polițiste, misterioase, SF-urile ar putea fi un cadou inspirat. De asemenea, obiectele vechi, istorice, relicvele ar reprezenta o atracție pentru Scorpion.

Nici talismanele și pentagramele, pietrele semiprețioase sau amuletele, nu ar fi o idee rea pentru a le oferi în dar unui scorpion

Este o zodie atrasă de erotism astfel că obiectele cu tentă erotică sau cărțile și filemel erotice ar fi pe gustul lor. Puteți să le faceți o invitație în acest sens sau să le oferiți astfel de obiecte. Dacă este femeie, îi puteți oferi o lenjerie sexy, pe care cu siguranță o va purta cu multă plăcere și îi va conferi o doză de sex-appeal.

Cadouri de Craciun pentru Săgetător

Acest nativ are o deschidere deosebită față de spiritualitate, astfel că, astrologul Acvaria recomandă acestui nativ cadouri care au legătură cu această latură. Puteți astfel, opta pentru: icoane, cruciulițe, obiecte de cult.

De asemenea, săgetătorul are atracție spre culturile străine și spre filosofie. Din acest motiv, astrologul recomandă să alegeți pentru acest nativ, cadouri precum ar fi cărțile despre civilizații străine, dicționarele, enciclopediile sau cele despre istorie sau religie.

Săgetătorul este un împătimit al călătoriilor, așadar niște bilete într-o destinație turistică ar putea fi o altă idee de cadou. Dar și articolele sportive printre care: hainele sport, rucsacele, gențile de voiaj se numără, de asemenea, printre cadourile pe care le vor adora.

Fiind un iubitor de animale chiar și un animăluț de companie l-ar încânta, pur și simplu. Dar și bijuteriile cu pietre semiprețioase pot constitui cadoul ideal pentru un săgetător, conform sursei precizate.

Capricorn

Nativul Capricorn este atras de natură și drumeții. Din acest motiv ar trebui să te orientezi să alegi un cadou care are legătură cu acest domeniu. Poți opta pentru articolele de drumeție: cort, rucsac, bocanci.

De asemenea, Capricornul este foarte atent cu aspectul său fizic, astfel că poți să-i oferi cosmetice pentru îngrijirea părului, a unghiilor, a tenului și a pielii. Creme, uleiuri, seturi de cosmetică, sedințe la saloane de întreținere corporală sau masaj.

De asemenea, ceasurile de mână sunt un cadou pe care-l vor aprecia, sincer, acești nativi punând mare preț pe timp. Capricornii sunt naturaliști prin natura lor, astfel că, pietrele semiprețiose sau bijuteriile care conțin pietre se pot număra printre cadourile pe care i le puteți oferi unui nativ al acestei zodii.

Este o zodie care nu iubește frigul. Din acest motiv, o haină groasă, o pereche de mănuși sau de șosete se pot număra printre cadourile perfecte pentru acest nativ, spune astrologul. Însă, fiind persoane destul de atașate de lucrurile materiale, ideal ar fi să alegeți lucruri calitative pe care le va aprecia cu adevărat.

Cadouri în funcție de zodie pentru Vărsător

Vărsătorul este atras de tot ce este nou, modern, avangardist. Astfel că, tot ce ține de noua tehnologie poate reprezenta un cadou perfect pentru excentricul Vărsător. Poți alege pentru el un telefon nou, un laptop, computer, căști, practic orice gadget care să fie de ultimă generație.

De asemenea, aparatura electrocasnică poate reprezenta darul perfect pentru Vărsător. Surprinde-l cu un aparat nou de cafea, un televizor, o mașină de spălat vase sau orice aparatură nou apărută.

Poți opta și pentru cărți SF, despre astrologie, de știință, enciclopedii și tot ce ține parapsihologie, reîncarnare sau de mister.

Cadouri în funcție de zodie pentru Pești

Pentru nativii Pești sunt foarte importante cadourile care au legătură cu picioarele, susține astrologul Acvaria. Astfel că, articolele de încălțăminte sau șoșetele pot reprezenta niște cadouri ideale pentru ei. De asemenea, obiectele care au legătură cu apa se numără printre favoritele acestot nativi. Puteți alege articole pentru baie: prosoape, halat de baie, cosmetice de baie sau orice obiect din această nișă.

Alte cadouri pe care le puteți oferi unui nativ Pește pot fi cărțile de poezie, acești nativi fiind atrași de acest domeniu. Sunt persoane destul de religioase, iar articolele cu tentă religioasă pot constitui un cadou perfect. Cărți religioase, cruciulițe, icoane.

Totodată, articolele legate de arta fotografică pot fi apreciate de nativii Pești. Un album foto, un aparat de fotografiat sau, de ce nu, chiar și o sedință foto la un studio profesionist. Nefiind atrași de locurile aglomerate, o invitație într-un loc retras și intim, unde să poată asculta o muzică lentă, în surdină poate fi cadoul ideal pentru un nativ Pește.