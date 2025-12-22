Aversul monedei include imaginea Monumentului Triumfal de la Adamclisi, inscripția „ROMANIA” dispusă în arc de cerc, anul de emisiune „2025”, stema României și valoarea nominală „10 LEI”. Pe revers sunt reprezentate portretul lui Grigore Tocilescu, numele acestuia și anii de viață „1850 – 1909”.

Fiecare monedă este livrată într-o capsulă de metacrilat transparent, însoțită de o broșură de prezentare și un certificat de autenticitate redactat în limbile română, engleză și franceză. Certificatele poartă semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Tirajul maxim este de 5.000 de exemplare, iar prețul de vânzare al unei monede este de 660 de lei (fără TVA), sumă care include broșura și certificatul, conform Agerpres.

Monedele comemorative dedic ate lui Grigore Tocilescu au putere circulatorie pe teritoriul României, iar distribuția lor se face prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.