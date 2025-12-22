​Potrivit primelor informații, apelul la 112 a fost făcut cu puțin înainte de ora 3.00, chiar de șoferița autoturismului, o tânără de 18 ani. Aceasta le-ar fi spus polițiștilor că a pierdut controlul volanului în timp ce încerca să evite un animal apărut pe carosabil, mașina ieșind de pe drum și intrând în gard.

​

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și ambulanță, care au găsit într-una dintre pozițiile din mașină un tânăr de 18 ani încarcerat, acesta fiind declarat decedat. O altă victimă, o tânără de 18 ani, a fost găsită în comă profundă, iar o a treia fată a acuzat probleme de vedere în urma impactului.

​

Două dintre victime au fost preluate de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță Olt și transportate la Spitalul Județean Clinic de Urgență Craiova. Alte două victime au fost duse la spitalul din Caracal, starea lor urmând să fie reevaluată de medici.

​

Polițiștii au deschis un dosar pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Cercetările continuă, iar cazul este în curs de actualizare, pe măsură ce vor apărea noi date despre starea victimelor și cauzele pierderii controlului asupra autoturismului.