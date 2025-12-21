”Criza asta, ca și criza bugetară, sigur că se bazează pe anumite realități. Justiția din România, ca justiția din orice altă țară din lume, nu este perfectă și asta pot să spun și eu, și alții, dar de aici și până la a fi o criză, așa cum ne este prezentată în ultima perioadă, este un drum lung.

Să clarificăm niște lucruri, președintele Nicușor încalcă Constituția nu cu amândouă picioarele, mai împrumută și de la alții picioare.

Separarea puterilor în stat înseamnă că fiecare putere lucreză fără să fie deranjată, influențată, controlată de celelalte puteri. Președintele României face parte, împreună cu Guvernul, din puterea Executivă. Ei au dreptul să propună inițiative legislative pe care puterea legislativă le aprobă sau nu.

De partea cealaltă, puterea juridică este condusă de CSM. Nu are niciun drept, niciun fel de pârghie, președintele României prin care să facă el un referendum între magistrați, nici nu cred că există din punct de vedere juridic, legal, o asemenea posibilitate”, a declarat Miron Mitrea.