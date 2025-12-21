Plan Roșu de Intervenție în județul Sibiu. Accident rutier în care sunt implicate 10 persoane, între care şapte minori

Un accident rutier în care a fost implicate 10 persoane, între care și șapte minori, a avut loc, duminică, în localitatea Brateiu, din județul Sibiu. Autorităţile au activat Planul Roşu Intervenţie

”Plan Roşu activat în localitatea Brateiu ca urmare a unui accident rutier în care sunt implicate un microbuz şi 7 persoane dintre care 5 minori. Din primele informaţii, toate cele 7 persoane implicate în accident sunt autoevacuate, conştiente, iar în aceste momente sunt evaluate de echipajele medicale sosite la faţa locului”, anunţă, duminică, ISU Sibiu. 

La scurt timp, la fața loculii a intervenit un echipaj SMURD, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de stingere şi două ambulanţe de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

”În timpul evaluării medicale s-a constatat că în accident au fost implicate un număr de 10 persoane (3 adulţi şi 7 minori). Acestea sunt evaluate de echipajele medicale”, anunţă ISU Sibiu.

În momentul publicării acestei ştiri acţiunea este în desfăşurare.