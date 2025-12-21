De asemenea, în imagini se văd unele clădiri prăbușite la propriu, iar mașinile din jurul acestora sunt făcute scrum.
Volodimir Zelenski susține că în ultima săptămână, Rusia a lansat aproximativ 1.300 de drone de atac, aproape 1.200 de bombe aeriene ghidate și 9 rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei.
Regiunea Odesa și sudul au fost cel mai grav afectate, a scris acesta alături de clipul postat.
Over the past week, Russia has launched approximately 1,300 attack drones, nearly 1,200 guided aerial bombs, and 9 missiles of various types against Ukraine. Odesa region and our south were hit particularly hard. Our services continue their work to restore normal life in the… pic.twitter.com/oKsQDOUjD2— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2025