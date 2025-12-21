De asemenea, în imagini se văd unele clădiri prăbușite la propriu, iar mașinile din jurul acestora sunt făcute scrum.

Volodimir Zelenski susține că în ultima săptămână, Rusia a lansat aproximativ 1.300 de drone de atac, aproape 1.200 de bombe aeriene ghidate și 9 rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei.

Regiunea Odesa și sudul au fost cel mai grav afectate, a scris acesta alături de clipul postat.