Volodimir Zelenski a publicat imagini cu dezastrul din Odesa. ”Ucraina și SUA își continuă activitatea privind căile de a pune capăt acestui război”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat imagini dramatice după ultimele atacuri ale Rusiei în regiunea Odesa. În imagini se văd clădiri în flăcări și intervențiile dramatice ale pompierilor care acționează și recuperează victime. 

De asemenea, în imagini se văd unele clădiri prăbușite la propriu, iar mașinile din jurul acestora sunt făcute scrum. 

Volodimir Zelenski susține că în ultima săptămână, Rusia a lansat aproximativ 1.300 de drone de atac, aproape 1.200 de bombe aeriene ghidate și 9 rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei. 

Regiunea Odesa și sudul au fost cel mai grav afectate, a scris acesta alături de clipul postat. 