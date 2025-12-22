Reprezentanții grupului explică faptul că evenimentul este programat în aceeași zi în care Administrația Prezidențială a anunțat o serie de întâlniri ample cu magistrații, după apariția unor dezvăluiri privind mecanismele din justiție.

Mesaje de susținere pentru magistrații care au vorbit public

Pe durata discuțiilor de la Cotroceni, participanții la acțiune, care și-au ales simbolic denumirea de „colindători”, vor afișa și transmite mesaje pentru magistrații care urmează să participe la dialogul cu președintele Nicușor Dan.

Organizatorii spun că vor să încurajeze o discuție deschisă despre problemele majore din sistemul judiciar și despre presiunile exercitate asupra independenței acestuia.

