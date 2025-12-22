Protest în fața Palatului Cotroceni. Protestatarii au de gând să îl „colinde” pe șeful statului în timpul discuțiilor cu magistrații

Luni, 22 decembrie, de la ora 9.30, în fața Palatului Cotroceni are loc o manifestație organizată de comunitatea Declic, intitulată „protestul colind” și desfășurată sub sloganul „Colindăm, justiţia să reparăm!”. 

Reprezentanții grupului explică faptul că evenimentul este programat în aceeași zi în care Administrația Prezidențială a anunțat o serie de întâlniri ample cu magistrații, după apariția unor dezvăluiri privind mecanismele din justiție.

Mesaje de susținere pentru magistrații care au vorbit public

Pe durata discuțiilor de la Cotroceni, participanții la acțiune, care și-au ales simbolic denumirea de „colindători”, vor afișa și transmite  mesaje pentru magistrații care urmează să participe la dialogul cu președintele Nicușor Dan.

Organizatorii spun că vor să încurajeze o discuție deschisă despre problemele majore din sistemul judiciar și despre presiunile exercitate asupra independenței acestuia.

