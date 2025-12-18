Oțetul din cidru de mere, beneficii

Acesta protejează inima, este recomandat în cazul diabetului, luptă împotriva infecțiilor de la nivelul pielii, scade tensiunea arterială, nivelul glicemiei, reglează trigliceridele și este ideal în curele de slăbire, scrie fitnessengage.com.

De asemenea, este binecunoscut efectul său de curățare al obiectelor din bucătărie, deoarece inhibă bacteriile și elimină mirosurile neplăcute.

Iată câteva motive pentru care ar trebui să consumi cât mai des oțet din cidru de mere.

Ajută la pierderea în greutate

Oțetul din cidru de mere ajută la arderea grăsimilor și reducerea stratului adipos, de asemenea, împiedică depunerea grăsimii. Studiile arată că acidul acetic activează anumite gene care ajută la reducerea grăsimii de pe abdomen și combate ficatul gras.

Scade apetitul pentru mâncare

Pofta de mâncare este dușmanul dietelor, astfel că este foarte greu să te abții de la mâncare atunci când creierul cere alimente bogate în grăsimi și zahăr. Consumul oțetului din cidru de mere va avea efect asupra centrilor din creier responsabili cu apetitul, cu dorința continuă de a mânca, scrie aceeași sursă. Astfel, va suprima pofta de mâncare.

Un mod prin care ajută la pierderea în greutate este faptul că încetinește ritmul de digestie al alimentelor în stomac. Asta înseamnă că veți simți senzația de sațietate mai mult timp, practic nu veți simți nevoia să mai consumați ceva între mese.

Îmbunătățește metabolismul

Metabolismul este una dintre funcțiile importante ale organismului. Descrie de fapt colecția de funcții pe care corpul trebuie să le îndeplinească pentru a susține viața. Spre exemplu, digestia, procesul prin care alimentele sunt transformate în combustibil pentru organism, este doar una dintre aceste funcții. Astfel că, dacă metabolismul funcționează bine, corpul va arde mai ușor caloriile, menținând astfel o greutate optimă a corpului sau după caz, vă va ajută la slăbit.

Distruge anumite tipuri de bacterii

Oțetul din cidru de mere poate elimina bacteriile care provoacă intoxicații alimentare. Studiile au arătat că oțetul poate reduce nivelul bacteriilor din alimente cu 90% și, de asemenea, poate elimina 95% dintre unele tipuri de virusuri. De aceea, este bine să spălați chiar și fructele sau legumele cu oțet diluat în apă.

Scade colesterolul

Oțetul din cidru de mere scade colesterolul rău și reglează nivel trigliceridelor. De obicei, persoanele supraponderale au nivelul colesterolului mai ridicat. Consumând oțet îi va ajuta atât la reglarea acestuia, cât și la pierderea în greutate.

Reduce tensiunea arterială

Oțetul din cidru de mere inhibă enzima responsabilă de constricția vaselor de sânge, în concluzie, acesta scade tensiunea arterială. Hipertensiunea face ca inima să funcționeze mai greu, iar pentru a pierde în greutate trebuie să faceți mai multe exerciții fizice, dar în același timp trebuie să vă protejați și inima de un efort prea mare.

Ajută la reglarea glicemiei

Glicemia și supraponderalitatea sunt legate între ele. Când creșteți în greutate, crește și riscul de diabet zaharat de tip 2, deoarece kilogramele în plus sunt asociate cu rezistența la insulină. Odată ce aveți rezistență la insulină, devine dificil să scăpați de kilogramele în plus. Cu toate acestea, scăderea în greutate este ceea ce trebuie să faceți pentru a reduce șansele de a suferi de diabet zaharat comple.

Adăugarea oțetului de mere în alimentație scade glicemia și nivelul de insulină generat de carbohidrații din alimente. Studiile au fost făcute pe persoane care au deja diabet de tip 2, iar rezultatele au fost impresionante. La subiecții care au consumat deja oțet din cidru de mere, sensibilitatea la insulină a fost imbunătățită cu până la 34%.