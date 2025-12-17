Trucul pentru cel mai bun chec de mere

Pentru o textură aerată, ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei, iar ouăle se bat bine cu zahărul până devin spumoase. Acesta este pasul care dă volum checului fără a-l face dens. Se recomandă și cernerea făinii înainte de a fi adăugată, pentru ca aerul reținut în granule să mențină compoziția pufoasă. Un strop de vanilie, un praf de scorțișoară sau coajă de lămâie pot transforma o prăjitură banală într-un desert memorabil.

Dacă vrei un chec cu mere și mai bogat, poți adăuga nuci, stafide, felii subțiri de migdale sau chiar o lingură de smântână în compoziție, pentru un plus de finețe.

Se coace întotdeauna la foc mediu, pentru ca aluatul să se ridice uniform și să nu se usuce pe margini. Iar cel mai bun moment pentru a-l tăia? După ce s-a răcorit ușor – când miezul este încă pufos, iar aroma merelor calde umple toată casa.

Chec cu mere

Un chec cu mere reușit are tot ce trebuie ca să cucerească de la prima felie: miez moale, aromă intensă de scorțișoară și bucăți de fruct care se topesc în aluat

Ingrediente (pentru o formă de chec de 30 cm)

3 mere mari (aprox. 450 g)

3 ouă

150 g zahăr

100 ml ulei

120 ml lapte

250 g făină

1 plic praf de copt (10 g)

1 linguriță scorțișoară

1 linguriță extract de vanilie

coaja rasă de la o lămâie

un praf de sare

1 lingură zahăr brun pentru presărat

Mod de preparare

Cuptorul se preîncălzește la 180°C, iar forma de chec se tapetează cu hârtie de copt. Merele se spală, se curăță de coajă și se taie cuburi mici. Dacă sunt foarte zemoase, se pot scurge ușor, dar fără să se piardă sucul natural.

Într-un bol mare se bat ouăle cu zahărul și sarea până devin spumoase și cresc în volum. Se adaugă uleiul, laptele, vanilia și coaja de lămâie, amestecând ușor. Într-un alt vas se amestecă făina cu praful de copt și scorțișoara, apoi se încorporează treptat în amestecul lichid, amestecând cu o spatulă până se obține o compoziție fină, ușor curgătoare.

Merele se adaugă la final și se amestecă delicat pentru a se distribui uniform. Compoziția se toarnă în formă, se nivelează, iar deasupra se presară zahărul brun, care va forma o crustă ușor caramelizată. Se coace 45–50 de minute, până când checul devine auriu și trece testul scobitorii.

După coacere, se lasă 10 minute în formă, apoi se scoate pe un grătar și se răcește complet. Se poate servi simplu, pudrat cu zahăr, sau cu un strat subțire de sos de vanilie ori caramel.