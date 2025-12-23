George Simion, liderul AUR, va face, în emisiunea Culisele Statului Paralel, anunțul care va rupe tandemul Bolojan-Nicușor Dan. Liderul suveraniștilor din România îi demască pe trădătorii candidatului ales pentru preledinție, Călin Georgescu.

De asemenea, George Simion va anunța, în emisiunea Culisele Statului Paralel, strategia partidului AUR pentru anul 2026.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)

Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica