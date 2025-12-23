O serie de mărturii explozive, publicate de presa sportivă, aduc în prim-plan practici controversate din cadrul instituțiilor subordonate Agenției Naționale pentru Sport (ANS). Doi angajați susțin că acordarea primelor și a anumitor privilegii profesionale era condiționată de oferirea unor cadouri extravagante către Elisabeta Lipă, în perioada în care aceasta conducea instituția.

„Cadou obligatoriu de la Louis Vuitton”

Conform declarațiilor, angajații erau instruiți direct de către reprezentanții ANS asupra preferințelor șefei lor. Unul dintre martori povestește cum personalul a fost nevoit să strângă sume considerabile — între 5.000 și 6.000 de lei de persoană — pentru a achiziționa un ceas Rolex evaluat la 12.000 de euro.

Presiunile vizau și mărci specifice de marochinărie. „Ni s-a transmis direct: cadoul să fie de la Louis Vuitton, pentru că îi place foarte tare această firmă”, susține un alt angajat. Acesta descrie dificultatea de a onora astfel de cerințe cu bugetul limitat al unei instituții publice: „Ne-am dus la magazinul din incinta hotelului Marriott, dar o geantă costa peste 3.000 de euro. În final, am cumpărat cel mai ieftin obiect găsit, de aproximativ 2.500 de lei, pentru că atât ne-am putut permite.”

Reacția Elisabetei Lipă: „O campanie de denigrare”

În replică, fosta șefă a Agenției Naționale pentru Sport respinge categoric toate acuzațiile, considerându-le parte dintr-un atac orchestrat împotriva imaginii sale. Elisabeta Lipă neagă că ar fi solicitat vreodată bunuri sau atenții din partea subalternilor, comparând situația cu perioadele politice represive din trecut.

„Este ca pe timpul lui Ceaușescu: nicio zi fără atacuri la adresa lui Lipă. Mă minunez zilnic de ceea ce mai apare, dar nu am cerut nimic, niciodată”, a declarat aceasta, subliniind că totul este o încercare de discreditare. Deși fosta campioană invocă o campanie de denigrare, gravitatea mărturiilor pune sub semnul întrebării modul în care au fost gestionate recompensele financiare în interiorul sistemului sportiv românesc.