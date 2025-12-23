Primarul General a anunțat semnarea unui acord de finanțare de 29,73 milioane de euro (aproape 149 milioane de lei) cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Aceste fonduri sunt destinate exclusiv consolidării a șase clădiri vulnerabile, printre care se numără Muzeul „Gheorghe Tătărescu” și cinci blocuri interbelice, adăpost pentru 184 de familii.

Cine plătește factura pentru siguranță?

Costul total al lucrărilor pentru cele șase imobile se ridică la 229,5 milioane de lei. Finanțarea este una mixtă, gândită să reducă presiunea asupra bugetului local: 40% din fonduri provin din PNRR (nerambursabile), iar 60% reprezintă contribuția Primăriei Capitalei, acoperită prin împrumutul nou contractat. Municipalitatea va recupera aproximativ jumătate din partea sa (adică 30% din costul total) de la proprietari, eșalonat pe o perioadă de 10–15 ani.

Urgențe ignorate timp de 30 de ani

Situația clădirilor din București rămâne critică: există 411 imobile încadrate în Clasa I de risc seismic și alte 486 în Clasa II. În ciuda acestor cifre alarmante, în ultimele trei decenii au fost consolidate din bani publici doar 35 de clădiri.

„Consolidarea nu este nici simplă, nici ieftină, dar este esențială. Siguranța oamenilor este o prioritate”, a declarat edilul, subliniind dificultatea tehnică și financiară a procesului.

Capitala are 14 șantiere deschise pentru consolidarea unor clădiri

În prezent, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) are în diferite stadii de execuție 14 imobile:

6 prin noul acord semnat astăzi;

6 finanțate integral de la bugetul local;

2 prin Programul Național de Consolidare (PNCCRS).

Alte cinci clădiri urmează să intre curând în șantier. Pentru a facilita procesul, PMB oferă soluții locatarilor pe durata celor doi ani (media de execuție a lucrărilor): aceștia sunt relocați fie în locuințe de necesitate ale primăriei, fie primesc subvenții pentru plata chiriei în altă parte.