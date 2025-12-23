”Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), virează în aceste zile suma totală de 263,5 milioane lei în conturile fermierilor beneficiari ai ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Plata se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 şi ale OMADR nr. 269/2025, cu modificările şi completările ulterioare, pentru motorina utilizată în activităţile agricole eligibile”, anunţă ministerul Agriculturii.

Beneficiază de acest sprijin 15.517 fermieri, valoarea ajutorului de stat fiind de 2,213 lei/litru, acordată sub formă de rambursare.

Cantităţile de motorină şi valoarea totală a sprijinului au fost aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 409/18.12.2025. Cantitatea maximă anuală de motorină care poate fi decontată este de 410 milioane litri, conform cadrului legal în vigoare.

Potrivit reprezentanților instituției, ajutorul de stat pentru motorină reprezintă o măsură importantă de sprijin pentru fermieri, contribuind la reducerea costurilor de producţie şi la menţinerea activităţilor agricole, într-un context economic dificil.

”Prin acest sprijin pentru motorina utilizată în agricultură, Ministerul Agriculturii asigură fermierilor resursele financiare necesare pentru continuarea lucrărilor din teren. Prin APIA, virăm aceste sume direct în conturile beneficiarilor, astfel încât agricultura românească să aibă stabilitate şi predictibilitate”, a afirmat Florin-Ionuţ Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.