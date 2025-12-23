În ciuda criticilor vehemente, Ministerul Educației menține principiul diacronic (cronologic) ca axă centrală a noii programe pentru clasa a IX-a. Textul revizuit subliniază că literatura nu va mai fi studiată doar pe teme, ci ca un fenomen viu, aflat în strânsă legătură cu evoluția istorică și culturală.

De ce s-a ales abordarea cronologică?

Ministerul își justifică decizia prin nevoia de a oferi elevilor repere logice și de a asigura continuitatea cu gimnaziul. Orientare în timp, pentru ca elevii învață să înțeleagă prezentul raportându-se la trecut.

Evoluție, nu doar teme: Trecerea de la abordarea tematică din gimnaziu la una care urmărește dinamica ideilor, a curentelor și a mentalităților.

Contextualizare: Combaterea limitelor unei educații bazate strict pe strategii de lectură, fără un fundament cultural solid.

Noua viziune asupra fenomenului literar

Literatura va fi studiată prin cinci filtre complementare:

Reprezentare: Teme, valori și viziuni despre lume. Instituție: Viața literară (presă, teatre, grupări ideologice). Parcurs istoric: Succesiuni și sincronizări culturale. Spațiu de creație: Biografiile scriitorilor. Sistem de genuri: Evoluția speciilor literare în timp.

Modificări în lista autorilor

Lista de autori recomandați marchează o revenire la sursele limbii române literare (cronicarii), dar aduce și o deschidere către literatura universală și egalitatea de gen.

Categorie Modificări și Noutăți Eliminări Anton Pann (prezent în prima variantă, eliminat acum). Autori români noi Cronicarii (Ureche, Costin, Radu Popescu), Budai-Deleanu, Asachi, Heliade-Rădulescu, Titu Maiorescu. Prezențe feminine Maria Rosetti (Mary Grant) și Sofia Nădejde. Autori străini Machiavelli, Montesquieu, Molière, Mary Shelley, Balzac, George Eliot.

„Oameni ai timpului lor”

Pentru evaluarea sumativă, programa propune activități de tip proiect care să integreze biografiile personalităților în contextul epocii. Printre figurile sugerate se numără Dimitrie Cantemir, Nicolae Bălcescu, Regina Elisabeta (Carmen Sylva) sau Iulia Hasdeu.

Profesorii vor avea libertatea de a alege operele reprezentative (integral sau fragmente) din lista de autori propusă, pentru a fi studiate la clasă.