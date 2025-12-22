Oferta educațională pentru ciclul gimnazial a fost extinsă de Ministerul Educației prin aprobarea a două noi discipline opționale, concepute să răspundă nevoilor actuale ale elevilor. Prima dintre acestea, „Elemente de educație media digitală”, se adresează clasei a VI-a și a fost dezvoltată în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent. Cursul își propune să îi învețe pe copii să navigheze în siguranță într-un spațiu online tot mai aglomerat, punând un accent deosebit pe gândirea critică și pe utilizarea responsabilă a tehnologiei. Totodată, succesul acestei inițiative este strâns legat de pregătirea cadrelor didactice, formarea lor fiind considerată piatra de temelie pentru educarea unei generații capabile de discernământ.

Cea de-a doua materie, intitulată „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!”, este realizată în colaborare cu Asociația Maxwell și oferă un parcurs de dezvoltare personală pe parcursul a trei ani. Astfel, elevii de clasa a V-a se vor concentra pe autocunoaștere, cei de clasa a VI-a pe asumarea acțiunilor și a responsabilității, în timp ce elevii de clasa a VII-a vor explora noțiunile de leadership și reziliență. Prin utilizarea metodelor interactive, precum studiile de caz și jocurile de rol, disciplina urmărește să formeze tineri echilibrați, gata să devină modele pozitive în propriile comunități. Ambele programe marchează o tranziție esențială către o pedagogie bazată pe experiență, transformând sala de clasă într-un laborator de adaptare la cerințele erei digitale.