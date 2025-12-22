Totul în contextul în care șeful statului ar fi trebuit să facă o vizită la Washington la începutul acestui an.
Nicușor Dan: „Se făceau lucrurile moral. Acum se face ca Trump!”
Întrebat de jurnaliștii Politico dacă consideră că Europa mai are o alianță cu America, Nicușor Dan a declarat că "Lumea s-a schimbat.
Am trecut de la un mod de a face lucrurile care, într-un anumit sens, era moral, la un mod foarte pragmatic și economic de a face lucrurile.
Liderii UE înțeleg acest lucru și își concentrează acum atenția asupra dezvoltării de strategii practice pentru a face față noii realități a lumii lui Trump.
SUA și UE trebuie să se înțeleagă mai bine" - a transmis șeful statului.