”USR-ul astăzi nu votează moțiunea contra ministrului Justiției al PSD și al USR. USR-ul este la Guvernare cu PSD-ul, iar PSD-ul este la guvernare cu USR-ul. O să o repet: USR-ul este la Guvernare cu PSD-ul, iar PSD-ul este la guvernare cu USR-ul.

Așa că domnul Grindeanu, care se plimba pe aici, să înceteze să facă baletul ăsta și să se decidă dacă este ori la putere, ori la opoziție!

USR-ul, dragii mei reziști, este la Guvernare cu PSD-ul, iar PSD-ul este la guvernare cu USR-ul. Cu cine este la guvernare USR-ul? Și cu cine este la guvernare PSD-ul? Hai băieții de la USR, mânuțele alea galbene să le vedem sus și să explicați susținătorilor voștri de ce nu votați voi moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției al PSD.

Toată lumea mânuțele sus, facem o coregrafie cu Declic și cu Funky Citizens împotriva justiției, pentru că tot acest circ făcut în ultimele trei săptămâni de voi a fost, de fapt, un teatru ieftin pentru cine controlează justiția, care grupare mai coruptă controlează justiția și se revine la culoarele din instanțe, fără ca cineva să se gândească că pe lângă tema legitimă a prescripției și a felului în care scapă corupți criminali, de asemenea, mai avem cetățenii care, la fel, se rătăcesc pe lângă instanțe, prin niște culoare, și nu își găsesc dreptatea în instanțele din România.

Pentru celeritate nu ați făcut nimic, pentru predictibilitate nu ați făcut nimic, și singura soluție la care trebuia să lucrați și voi, USR-ul, care sunteți la guvernare cu cine? Cu PSD-ul!

Ați fost și ați condus justiția voi PSD-ul cu USR-ul, puteați să faceți o tactică unitară, domnule ministru. Puteați să veniți cu un proiect, așa cum noi cerem și cum l-am depus astăzi pentru răspunderea magistraților.

Am depus un proiect legislativ pentru răspunderea magistraților, așa că dacă vreți să vorbim despre apărarea justiției și apărarea cetățenilor, faceți ce trebuie, nu circ cu mânuțele sus, cum ați făcut și în 2022, când noi, AUR, v-am avertizat că noile legi ale justiției știrbesc suveranitatea națională și noile legi ale justiției sunt dăunătoare.

V-ați trezit după 3 ani, când trebuie să vă puneți șefii la Parchete și șefii la servicii că nu sunt bune acele legi din justiție.

Așa că mesajul ăsta este pentru susținătorii USR, care sunt mai capabili decât parlamentarii USR: astăzi, USR-ul, care este la guvernare cu PSD, nu votează contra ministrului Justiției. Măștile au căzut, acești circari de doi lei nu vor independența justiției, vor să controleze justiția, eventual cu domnul Coldea la butoanele coridoarelor”, a declarat George Simion, în plenul Parlamentului.

