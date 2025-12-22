Acesta a declarat că șeful statului n-ar mai trebui să se întrebe de ce nu se organizează concursuri pentru funcțiile de conducere pentru că întotdeauana există anumite persoane în cărți.

„Trebuie să terminăm odată pentru totdeauna cu jocurile politice în numirea șefilor din parchete. Când au fost numiți cei care sunt acum, la Parchetul general, Direcția Națională Anticorupție, se știa cine o sa fie. Cum este posibil așa ceva? Și pe bună dreptate, domnul președinte s-a întrebat de ce magistrații nu concurează. Pai de ce să o facă, dacă se știe cine va fi acolo? Sunt chestiuni concrete, reale, nu sunt povești. Expiră în curând mandatele, nu? Vă spun că și acum se știe cine va fi. În sensul că există mișcări de trupe. Sunt oameni în cărți”, a spus magistratul în cadrul întâlnirii publice cu Nicușor Dan.

